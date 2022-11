Le YouTubeur Wiloo donne son avis sur les Diables rouges et leur match de ce jeudi contre la Croatie (vidéo)

Les observations de Wiloo sur les Diables sont à retrouver dans la vidéo ci-dessous:

Que penses-tu du début de Coupe du monde des Diables rouges ?

"Forcément, c’est une grosse grosse déception pour l’instant même si tout reste possible. C’est ça qui est dingue ! Malgré ses deux matchs qui sont ratés pour moi, la Belgique peut toujours accrocher la qualification en huitième de finale. Mais de ce que l’on voit de l’extérieur, ça semble compliqué. Notamment à cause de la potentielle désunion dans le vestiaire ou de la faible croyance dans les capacités des Diables, tout le contraire de la Croatie par exemple.

Et puis, grosso modo, il y a des problèmes sur le terrain. Défensivement d’abord, avec le duo vieillissant Toby Alderweireld et Jan Vertonghen. Offensivement, ensuite où ça a du mal à combiner. Typiquement, Kevin De Bruyne, que j’adore, réalise une mauvaise Coupe du monde. Je le trouve peu en jambes, peu inspiré dans ses choix, donc à partir de ce moment-là c’est difficile.

Mais j’espère que ça va le faire pour la Belgique. J’aime bien cette Croatie mais je préférerais que ça soit la Belgique qui aille loin. Que ce soit pour vous, la communauté, ou pour ma chaine YouTube et mes audiences. Car si la Belgique est en huitième de finale, ça nous promet forcément une très très grosse vidéo sur la chaine. À titre d’exemple, ma vidéo débriefe sur la Belgique qui bat le Canada, ça fait 145 000 vues. C’est dans mon top 10 des meilleures vidéos du mondial voir top 6 ou 7. Donc oui, j’espère que ça va le faire pour la Belgique mais vu de loin, ça serait un bel exploit de renverser la tendance contre une Croatie qui ne va rien laisser filer".

Qui vois-tu remporter cette «finale» entre la Croatie et la Belgique ?

"La maintenant ? La Croatie, si je dois absolument me mouiller. Parce que c’est dur d’arriver à une troisième journée de phase de groupe, à un moment aussi décisif, clutch, avec un vestiaire que l’on sent un peu fracturé même s’il y a eu des démentis. Là, il faut que tout le monde pousse dans le même sens et ce que l’on a vu sur les 180 premières minutes du Mondial belge, ce n’est pas très rassurant. Donc là, comme ça, plus la Croatie mais tout est possible. La sélection belge ne part pas avec 10 000 kilomètres de retard. Une victoire et elle passe. Et, une victoire ça peut arriver sur pas grand-chose. J’y crois mais si je dois absolument me prononcer, plus la Croatie".

