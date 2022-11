Cristiano Ronaldo va signer en Arabie saoudite pour un salaire record

Fini les clubs du top européen pour Cristiano Ronaldo qui devrait s’engager avec le club saoudien d’Al-Nassr. Selon Marca, le joueur serait proche de conclure un accord avec le club actuellement deuxième du championnat. Il devrait signer pour deux saisons et demie et touchera environ 200 millions d’euros par saison. Une rémunération qui inclut à la fois le salaire et les revenus publicitaires. Précisons que, comme Ronaldo est actuellement libre de tout contrat, Al-Nassr ne devra pas payer d’indemnité de transfert.

Le journal espagnol précise que “faute d’avoir trouvé un club européen pour pouvoir continuer à jouer parmi l’élite, Ronaldo a privilégié l’aspect économique”. Bien entendu, aucun club, que ce soit en Europe ou en MLS (première ligue américaine) n’a formulé une offre s’approchant de celle du club saoudien. Plus rien ne s’oppose à la venue du Portugais dans le Golfe. L’été dernier, en plein feuilleton Ronaldo à Manchester United, Al-Nassr espérait déjà l’attirer dans ses rangs mais une interdiction de transfert infligée au club avait fait capoter l’opération.

En Arabie saoudite, il retrouvera comme coach un certain Rudi Garcia, ainsi que six joueurs saoudiens actuellement au Mondial.