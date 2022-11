L’Argentine sait être patiente

Elle avait déjà dû attendre un peu plus d’une heure de jeu contre le Mexique. Cette fois, l’Argentine a mis moins de minutes pour ouvrir le score mais a, à nouveau, su prendre son temps. Le 0-1 est tombé dès la reprise quand Molina a centré en retrait pour MacAllister qui a trompé Szczesny d’un tir coqué et rentré via le poteau (0-1, 46e).

La treizième frappe était la bonne. Avant ça, l’Argentine avait dominé, mais s’était heurtée à Szczesny. Signe d’une confiance retrouvée : aucune marque d’agacement dans les rangs de l’Albiceleste, malgré de belles opportunités non concrétisées et une Pologne archi-regroupée.

Messi a raté un penalty

Le calme argentin était d’autant plus fort que la fin de la première période avait été marquée par un nouvel arrêt sur penalty de Szczesny. Le gardien avait été sanctionné via le VAR, pour une sortie aérienne loupée, où sa main avait fini dans le visage de Messi sans toucher le cuir. Les Polonais étaient furax, mais le règlement était appliqué à la lettre. La décision était sans conséquence puisque Messi se heurtait au portier de la Juve. Deuxième arrêt du style pour ce dernier… et deuxième penalty raté par “La Pulga” en Coupe du monde, après celui loupé en 2018 contre l’Islande.

2 - Depuis qu'Opta analyse la compétition (1966), Lionel Messi est l'un des 2 seuls joueurs à avoir manqué 2 penalties en Coupe du Monde (hors tirs au but), avec Asamoah Gyan. Qualif ? #POLARG pic.twitter.com/5rwyeDt7to — OptaJean (@OptaJean) November 30, 2022

Les choix gagnants de Scaloni

Alvarez (gauche) peut enlacer Fernandez (droite). ©AFP or licensors

Peu importe puisque l’équipe de Scaloni faisait mouche par MacAllister, que le sélectionneur a bien fait de maintenir, sur une passe décisive d’un nouveau titulaire, Molina. Puis Alvarez a creusé l’écart (68e 2-0) validant ainsi un autre choix fort de son sélectionneur, celui de l’avoir titularisé à la place de Lautaro Martinez. Un but tombé sur une passe décisive du jeune Fernandez, ici aussi un nouveau choix gagnant de Scaloni.

La Pologne n'avait aucune idée, mais est passée

Et côté polonais ? Rien. Plus encore que dans les deux premiers matchs, le plan de Czeslaw Michniewicz était minimaliste. Une tour trois étoiles devant, nommée Lewandowski ; et tout le reste derrière. L’action la plus dangereuse est venue de la tête de Glik sur coup franc. Mais vu que l’Argentine a loupé quatre très belles occasions de 0-3 et que le Mexique n’a gagné que 2-1 contre l’Arabie saoudite, la Pologne sera en huitièmes. Elle y affrontera la France. Sans une autre approche, l’attaque bleue va se régaler.

POLOGNE : Szczesny ; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski (72e Jedrzejczyk) ; Zielinski, Bielik (62e Szymanski), Krychowiak (83e Piatek), Frankowski (46e Kaminski) ; Lewandowski, Swiderski (46e Skoras).

ARGENTINE : Martinez ; Molina, Romero, Otamendi, Acuna (59e Tagliafico) ; De Paul, Fernandez (79e Pezzella), MacAllister (84e Almada) ; Di Maria (59e Paredes), Messi, Alvarez (79e La. Martinez).

Arbitre : D. D. Makkelie (P-B).

Avertissements : Acuna, Krychowiak.

Les buts : 1-0 MacAllister (47e, assist : Molina), 2-0 Alvarez (68e, assist : Fernandez).