Très critiqués, les Oranje doivent hausser le ton face au Qatar

Van Dijk ciblé par une légende

Véritable star de la sélection batave, Virgil Van Dijk n’est pas aussi souverain que par le passé sur les pelouses qataries. Cela n’a pas échappé à une légende néerlandaise, Marco Van Basten. Ce dernier n’a pas hésité à critiquer vivement le capitaine de la sélection de nos voisins. “Je le critique, car il n’en fait pas assez. Il ne prend aucune initiative. C’est notre capitaine, non ? Il parle beaucoup, mais n’en fait pas autant sur le terrain. Il doit être un leader. Qui est notre meilleur joueur ? C’est lui. On attend donc de Virgil qu’il contrôle le jeu des Pays-Bas. Mais regardez ce qu’il fait en phase de possession. Il doit prendre le contrôle du jeu et accélérer le rythme. Ça va beaucoup trop lentement. Il doit prendre bien plus de responsabilités. On subit trop.”

Des propos acerbes qui ont trouvé réponse chez le principal intéressé, qui n’a pas caché son agacement. “A-t-il déjà été positif une seule fois nous concernant ? C’est facile de faire des analyses depuis le siège de NOS (la chaîne néerlandaise pour laquelle Van Basten est consultant). Je ne dis pas que j’ai été bon contre l’Équateur, mais j’essaie de mener l’équipe du mieux que je peux. Nous allons maintenant analyser nos erreurs pour tenter de grandir dans le tournoi. Nous avons de grands joueurs et, ces derniers mois, nous avons prouvé que nous pouvions être très bons. Je suis certain que cela va revenir.”

Deux tirs au but en 90 minutes, du jamais vu depuis 66

Malgré quelques joueurs de grande classe comme Depay ou encore le prometteur Gakpo, les Pays-Bas peinent à se montrer dangereux. Face au Sénégal, il a fallu attendre deux erreurs du portier Edouard Mendy pour émerger tandis que contre l’Équateur, les Néerlandais s’en sont remis à un coup de génie de leur star montante, Cody Gakpo.

Face à l'Equateur, Cody Gakpo a marqué sur une des deux frappes tentées par les Pays-Bas. ©AFP or licensors

Mais ce match face à la Tri a montré les lacunes de la formation de Louis van Gaal qui n’a frappé au but qu’à deux reprises et a touché six fois le ballon dans la surface adverse. Une statistique famélique qui constitue un record négatif pour le pays depuis 1966 !