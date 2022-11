Même au Qatar, les supporters anglais s'ambiancent dans le stade: “Rassurez-vous, on peut vivre un match sans boire une bière”

Pour prendre la température d’une ambiance anglaise non alcoolisée avant une rencontre, nous sommes allés voir Angleterre – États-Unis, vendredi soir. L’ambiance dans le stade a été conforme à ce qu’on peut connaître des supporters anglais, qui ont repris, à deux reprises, “God save the King” pendant la rencontre et ont su pousser la sélection des Three Lions, sans but au bout. Avant la rencontre, c’était une arrivée sage, en famille ou entre amis, sans les débordements qu’on a pu connaître par le passé, notamment à l’Euro 2016.

La police anglaise a envoyé des renforts au Qatar pour encadrer la sécurité avant Angleterre – pays de Galles

La police anglaise a d’ailleurs dépêché, au Qatar, des forces vives, pour aider la police qatarie, et encadrer les supporters anglais et gallois, estimés à un peu moins de 10 000 pour ceux qui feront le déplacement depuis l’île, sans compter les expatriés.

Kevin est arrivé lundi passé, avec cinq amis, et il assure : “C’est un déplacement très cher, alors ne pas boire une bière n’est pas le plus important. On savait en partant qu’on ne pourrait pas boire un verre dans le stade. On doit l’accepter, mais on sait qu’on vient au Qatar, où la culture n’est pas identique à chez nous. On s’adapte mais on voit de magnifiques stades.”

“On aime bien boire une bière pendant le match, comme vous en Belgique.”

Jordan et Will regrettent, eux, cette interdiction tardive. “C’est dans notre ‘culture’ de boire une bière pendant le match ou à la mi-temps, comme vous en Belgique, je suppose (rires). Pour beaucoup de fans, c’est différent, mais rassurez-vous on peut vivre sans (rires).”

Pour Pete, la déception est double. Il espérait se rafraîchir au FIFA Fan Festival, installé sur la Corniche, à Doha, ce vendredi après-midi, en regardant pays de Galles – Iran sur l’écran, immense, installé sur la plaine, avant de prendre la route du stade Ben Fayt pour voir Angleterre – États-Unis. “On espérait boire une bière avec un ami, mais elles ne seront en vente qu’à partir de 19 h.”

Les bières sans alcool sont en vente libre dans le Fan Festival, il faut attendre 19 h pour obtenir une bière avec alcool. 13 € la 50 cl.

C’est la subtilité de la décision de la FIFA. Quand elle a annoncé l’interdiction de vente d’alcool aux abords des stades, pour mieux renvoyer les fans vers son FFF, la fédération internationale n’avait pas précisé que la bière ne serait en vente qu’à partir de 19 h, pour les plus de 21 ans.

Les stands de nourriture et de boissons qui garnissent le vaste festival vendent bien des bières, en journée, mais elles sont non alcoolisées. Un seul bar, fermé en journée, a l’autorisation de servir les fans en manque d’alcool. Ils devront débourser 50 rial qatari, soit 13 €, pour une 50 cl, s’ils veulent suivre Angleterre – pays de Galles dans cette zone où peuvent se rassembler jusqu’à 20 000 personnes.

Dans les hôtels, ou sur les énormes bateaux où logent les supporters, au port, la bière est en vente en journée. Paul, qui est installé dans l’hôtel mis à disposition par la fédération anglaise pour les fans, dans le centre de Doha, explique : “On a l’occasion de boire un verre là, avant de partir au match. Disons que c’est une autre manière d’aller au foot et de vivre un match.”

Une manière qui pourrait s’installer en Angleterre ? “Non, impossible”, éclate de rire Paul.