Maguire, chouchou de Southgate, doit qualifier l’Angleterre face au pays de Galles

Les mêmes ont changé d’avis depuis le début du tournoi. Maguire est l’une des pièces maîtresses de la défense anglaise et sort de deux matchs costauds. Face à des oppositions assez modestes, certes, mais avec des prestations rassurantes pour le derby contre les Gallois et surtout la suite du tournoi.

Il est le numéro 4 dans la hiérarchie de Manchester United.

Sa présence dans la sélection n’était pas évidente pour tout le monde. “Bien sûr que j’ai eu des craintes pour ma place, même si j’ai toujours tout donné, dit-il. J’ai confiance en moi et en mes qualités. J’aurais aimé que ma saison se déroule autrement, mais je dois faire avec.”

Deux matchs en trois mois

Et c’est peu dire. Il n’est que le numéro 4 dans la hiérarchie d’Erik ten Hag à Manchester United. Largement derrière Martinez, Varane et même Lindelöf. Depuis trois mois, il n’a joué qu’un match de Premier League, face à West Ham, et un de Carabao Cup dans la peau d’un titulaire. Des statistiques de débutant pour le défenseur le plus cher de l’Histoire – 80 millions – jusqu’au passage de Fofana à Chelsea cet été.

Victime de quelques erreurs individuelles, de moins bonnes saisons et du mercato de son coach allemand, le défenseur central est arrivé avec une image écornée. “Harry Maguire : Your defence is terrified” et “It’s not coming home because of Harry Maguire”, pouvait-on lire sur des bannières lors du match d’ouverture des Anglais au Qatar. Comprenez qu’il est vu comme le point faible de sa sélection.

Hué par les supporters des Red Devils, il est toujours défendu par Southgate, dont on dit qu’il est le chouchou. Ce à quoi le sélectionneur répond : “Les gens disent qu'Harry est important pour moi, mais c’est faux. Il l’est pour nous. John Stones et lui nous permettent de construire de l’arrière. Ils offrent de la stabilité et défendent bien. Ils ont également la force de leur unité.”

La vérité se trouve certainement entre les deux. Maguire est un défenseur pour les Three Lions. Pas pour Erik ten Hag, qui réclame plus de football de ses défenseurs axiaux.

Harry Maguire se distingue encore par une mauvaise performance : "Il vit un très mauvais moment dans sa carrière et il va devoir se ressaisir" (VIDEO)

Stones lui épargne du boulot à la relance

Depuis son départ de Leicester, Maguire n’a plus retrouvé un équipier repère. À l’exception de Stones en équipe nationale. Les deux hommes se connaissent depuis leur tendre enfance dans le Yorkshire. “On a un lien fort, souligne Maguire. On connaît nos forces et faiblesses.”

Stones est un défenseur biberonné aux relances de Guardiola. Maguire est un roc. Solide mais pas toujours adroit. “Il est un excellent défenseur que les gens jugent trop négativement”, défend Patrick Viera, coach de Crystal Palace.

Ses détracteurs n’excluent pas une bourde dans les rencontres à venir. Manchester United rêve du contraire. Une bonne Coupe du monde fera gonfler son prix en vue d’un transfert en janvier.