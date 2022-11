Entre l'Angleterre et le pays de Galles, la rivalité est ravivée : “On va montrer que le petit frère n’a pas besoin du grand frère”

Ce mardi matin, on ne sait pas dans quel état de stress est Paul, accompagné de sa femme et de ses deux enfants à Doha. L’Angleterre peut toujours être éliminée de la Coupe du monde en cas de défaite, même si elle devrait perdre par quatre buts d’écart contre le pays de Galles. Elle a de la marge, mais perdre contre les Gallois ferait tout de même mauvais genre pour la sélection de Gareth Southgate, qui doit toujours verrouiller la première place de son groupe B.

Richard et sa famille espère une victoire contre ce “cher” voisin anglais.

La rivalité entre l’Angleterre et le pays de Galles n’est pas identique à celle qui oppose les Anglais avec l’Écosse, plus forte encore. Mais il y a, du point de vue gallois, une forme de complexe. “Les Anglais nous considèrent comme leur petit frère, avec un peu de condescendance, explique Garin, instituteur à l’école primaire. Ils pensent qu’on a toujours besoin du grand frère pour nous défendre. On a l’occasion de leur montrer qu’on est meilleur, que le petit frère n’a pas besoin du grand frère.”

“Depuis quand ils (les Gallois) ne sont plus venus en Coupe du monde ?”

Richard, Gallois installé à Doha depuis 2010, a pris du recul par rapport à cette rivalité, mais il glisse tout de même : “Ce serait bien de gagner ce match contre notre cher voisin (sourire). J’ai des amis, qui viennent du pays de Galles, et sont dans le bateau (des supporters, amarré au port de Doha). Pour eux, cette rivalité est énorme, c’est un grand rendez-vous.”

Le pays, qui compte un peu plus de 3 millions d’habitants, a été la première colonie conquise par l’Angleterre, et la Révolte des Gallois, au début des années 1400, a été le dernier soulèvement recensé. Les deux pays entretiennent des relations amicales, assure-t-on du côté anglais, avec un brin de supériorité donc. “C’est bien pour eux qu’ils soient qualifiés pour la Coupe du monde. Depuis quand encore ils ne sont plus venus ?”, grince Kevin. Depuis 1958.

“Depuis l'Euro 2016, la rivalité est plus forte. Les Anglais n'ont pas apprécié que les Gallois célèbrent leur élimination.”

John Cross, journaliste pour le Daily Mirror, en Angleterre, admet que ce sentiment trop assuré que renvoient les Anglais peut agacer. “Les Gallois ont leur propre langue, ils revendiquent leurs différences avec l’Angleterre. Ils veulent se détacher de la puissante Angleterre.” La question de l’indépendance, comme en Écosse, a pu resurgir ces derniers temps, mais elle reste encore un sujet délicat.

Sur le terrain sportif, la rivalité, elle, est montée d’un cran depuis 2016, et l’Euro en France. Le pays de Galles, déjà versé dans le groupe de l’Angleterre, avait été battu (2-1), mais l’avant-match avait été épicé et les équipiers de Gareth Bale, surtout, avaient atteint les demi-finales – inutile de rappeler qui ils avaient éliminé en quarts… – alors que les Anglais avaient été sortis en huitièmes par l’Islande.

L'Angleterre n'a jamais perdu en onze matchs officiels contre le pays de Galles

C’est surtout la manière dont certains joueurs gallois ont fêté la sortie de route anglaise qui n’est pas passée. “Quand les Anglais ont vu ça, ils ont été choqués, explique John Cross. Cela a changé le rapport de force et quand les Gallois ont été éliminés (par le Portugal), certains Anglais se sont dit : ‘tiens, on devrait peut-être fêter ça aussi’. Il faut aussi admettre que le niveau de la sélection galloise a progressé depuis quelques années.”

Ce mardi, le grand frère consolera le petit frère, ou l’inverse. Ou ils se chambreront, ce qui est plus probable. Autour d’une bière ? “Boire un verre avec un Anglais après le match ? On verra le résultat”, sourit Garin. Pour Paul, notre supporter du début, voici une statistique qui pourrait le rassurer : l’Angleterre n’a jamais perdu en onze matchs officiels contre le pays de Galles (dix victoires et un partage).