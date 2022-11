De vendeur de lait à héros national: la folle trajectoire d'Enner Valencia

À la table d’Eusebio et Paolo Rossi

Cette Coupe du monde est plus que jamais celle d’Enner Valencia. À 33 ans, le Christ équatorien s’est érigé à deux reprises en héros de la nation. On devrait plutôt dire à trois reprises comme le nombre de buts qu’il a inscrits depuis le début du tournoi. Sans un hors-jeu, Valencia aurait même compté quatre réalisations en deux rencontres. Homme providentiel, Enner du Fener a planté tous les buts de son pays en Coupe du monde depuis 2014, soit six réalisations. Valencia a donc gagné le droit de s’asseoir à la table d’Eusebio, de Paolo Rossi ou encore d'Oleg Salenko, qui étaient les seuls à avoir inscrit six buts consécutifs en Coupe du monde pour leur pays.

Il a écumé les marchés à San Lorenzo

Même dans ses rêves les plus fous, Enner Valencia n’aurait jamais imaginé devenir l’idole de tout un peuple. C’est que l’enfance du buteur de la Tri ne le prédestinait pas directement à devenir le meilleur artificier équatorien. Fils de paysan et natif de San Lorenzo, Valencia a connu la pauvreté, la misère.

Enner Valencia n'était pas encore une star en 2013 lorsqu'il évoluait à Emelec.

Dès son plus jeune âge, ce mordu de ballon a compris que seul le travail lui permettrait d’accéder à ses rêves. Et à ce moment-là, le rêve du jeune Enner, c’est de se payer une paire de chaussures de foot. Pour ce faire, il va écumer les marchés de San Lorenzo pour vendre… du lait, avant de multiplier les petits boulots jusqu’à ce que le football ne l’extirpe de la misère.

Successeur d’El Chucho Christian Benitez

Durant de longues années, le meilleur buteur de la Tri se nommait Christian Benitez. Au même titre qu’Antonio Valencia, celui qu’on surnommait Chucho était vénéré au pays. Auteur de 24 buts en 58 sélections, Benitez a été foudroyé un soir de juillet 2013 dans un hôpital de Doha, non loin de là où Enner, son digne successeur, affole les compteurs aujourd’hui. Actif à El-Jaish, Benitez se fera admettre à l’hôpital suite à des douleurs dans la poitrine. Il décèdera quelques heures plus tard d’un arrêt cardiaque, plongeant tout le pays dans la douleur et la tristesse. El Chucho aura même droit à des funérailles dignes d’un chef d’État. La perte soudaine d’El Chucho allait provoquer l’avènement d’un nouveau roi en Équateur : Enner Valencia.

Christian Benitez avait eu droit à des funérailles dignes d'un chef d'état. ©JUAN CEVALLOS

Un mois après le décès de Christian Benitez, le sélectionneur de l’époque, Reinaldo Rueda, convoquait celui qui ne comptait jusqu’alors quatre sélections et qui portait le maillot du club équatorien d’Emelec. Malgré deux matchs sans marquer, il lui confirmera sa confiance tout en le replaçant dans l’axe du jeu. Un choix judicieux et le reste appartiendra à l’histoire. Aujourd’hui, Valencia a également droit à son surnom : Superman. En 76 sélections, il a inscrit 38 buts.

Aujourd’hui, c’est un Dieu vivant en Équateur à tel point que tout le pays tremble lorsqu’il boite bas après de multiples coups reçus sur son genou droit depuis le début du Mondial. Mais que les fans de la Tri se rassurent : leur sauveur sera de la partie ce mardi face au Sénégal.