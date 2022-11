Coupe du monde 2022: la réunion de la dernière chance des Diables

Les dernières heures au Hilton Salwa Beach Resort ont été agitées. Lundi soir, après un moment partagé en famille, l’ambiance reste maussade. Il est temps de convoquer une réunion, encore plus à la suite de la parution d’un article de L’Équipe, qui explique qu’une vive altercation a opposé Jan Vertonghen avec des joueurs après la défaite (2-0) contre le Maroc, au point que Lukaku a dû intervenir. Il est aussi question de relations tendues entre Batshuayi et Lukaku ainsi qu’entre Trossard et Eden Hazard.

"Je n'oserais pas me battre avec Jan, il est plus grand que moi."

La réunion, qui s’est tenue en soirée, a duré une heure et Eden Hazard en a dit un peu. “C’était une bonne réunion lors de laquelle on s’est dit beaucoup de choses, des bonnes et des moins bonnes.” Thibaut Courtois ajoute : “C’était bien de mettre les choses au point en interne par rapport aux fausses rumeurs.” La réunion, avec les joueurs et le staff, a balayé différents thèmes. Elle a été l’occasion, pour qui le souhaitait, de vider son sac. “Certaines choses qui ont été dites n’ont peut-être pas plu à certains”, glisse ainsi Hazard, alors que Courtois précise : “C’est bien d’avoir fait cela en équipe, et pas à deux ou trois après le repas.”

Thibaut Courtois à l'échauffement avec Vanaken (de dos), Alderweireld et Witsel.

Si la discussion a pu être tactique et a pu concerner certains choix – “Il y aura des changements, ou pas (contre la Croatie)”, a dit Hazard –, elle a aussi été le lieu pour clarifier certaines déclarations. Hazard, toujours, a ainsi expliqué ce qu’il a dit à Jan Vertonghen au sujet de sa phrase sur la lenteur de la défense. “Il m’a demandé si j’avais dit ça, et je lui ai répondu : 'Ben c’est vrai, tu n'es plus très très rapide.' Il m’a répondu : 'Ok, t’as raison.'”

Changement de joueurs en conférence de presse

Au terme de la réunion, il est décidé de modifier les joueurs qui se présenteront en conférence de presse le lendemain. Ce devait être, initialement, Yannick Carrasco et Arthur Theate. C’est finalement Eden Hazard et Thibaut Courtois, des cadres de l’équipe, qui devront porter le message d’unité. Ce devait être Hazard et Vertonghen, dans un premier temps, mais le défenseur d’Anderlecht a été remplacé, officiellement, pour des raisons pratiques.

Mais Hazard a tout de même répondu à la question sur une éventuelle altercation avec son vice-capitaine. “Je me suis toujours bien entendu avec Jan. Je n’oserais pas me battre avec lui, il est plus grand que moi. Je ne suis pas bête non plus.” Le joueur du Real Madrid a également évoqué les déclarations de De Bruyne au sujet de la défense vieillissante, qui ont créé des tensions. “J’ai parlé avec Kevin, il y croit plus qu’avant. C’est le premier à avoir confiance dans ce groupe, sinon il ne serait pas là.”

"Si on prend (la taupe éventuelle), ce sera son dernier jour chez nous."

Courtois a aussi évoqué l’équipier De Bruyne, sur ce thème de l’âge. “On a tout aplani. Certaines choses sont retranscrites différemment de ce qui a été dit. L’âge ne joue pas un rôle, regardez Benzema et Modric. L’un a été Ballon d’or (à 34 ans) et l’autre a 37 ans et court comme s’il n'en avait que 20.”

Puisque l’idée était de démentir presque tout, les deux joueurs sont également revenus sur les informations qui avaient filtré ces dernières heures et ce qu’ils disent être des mensonges. “Il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites”, explique Hazard. La vive discussion après le match contre le Maroc ? “J’étais le premier rentré dans le vestiaire, j’étais fâché d’avoir perdu, détaille Courtois. Je suis resté 15-20 minutes avant d’aller parler à la presse et il ne s’est rien passé.” Seul Roberto Martinez a pris la parole, assurent les deux joueurs.

Des guerriers

Quand des informations fuitent, un vestiaire a souvent tendance à chercher la taupe. Thibaut Courtois se veut clair : “On n’a pas besoin de chercher la taupe, car tout ce qui a été dit est faux. Mais on prend tout pour une vérité maintenant, même quand c’est faux.” Le gardien menace tout de même : “Si on prend (la taupe éventuelle), ce sera son dernier jour chez nous. Mais on est une famille.”

Alors la famille doit afficher son unité, dans les deux langues. “Même si on entend plein de mauvaises choses, on est toujours soudés”, assure Hazard. “Cela ne sert à rien de dire qu’untel ou untel est mauvais, on doit montrer sur le terrain. Parler c’est bien ; jouer c’est mieux.”

“Le problème, c’est qu’il y a trop de mensonges qui viennent de l’extérieur, des situations inexistantes sont inventées”, explique Courtois. “On n’est pas contents, mais cela nous rapproche encore plus, et on se battra pour gagner (jeudi).”

Le capitaine dit d’ailleurs : “Vu ce qu’il s’est dit lors de la petite réunion, on verra 11… non 23 guerriers (NdlR : la Fifa autorise à inscrire 26 joueurs sur la feuille) !” Courtois complète : “À nous de garder la négativité hors du groupe.” Et de ramener un peu de positivisme avant d’aborder ce qui ressemblera au match de la dernière chance.