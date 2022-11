Gakpo le nouveau chouchou

Sans Gakpo, les Pays-Bas n’auraient pas vécu une phase de poule aussi tranquille. Le Néerlandais est le nouveau chouchou de son pays et peut-être l’une des révélations du tournoi.

Le monde du football connaissait les qualités du joueur du PSV Eindhoven mais personne ne s’attendait à le voir porter seul les Oranje.

Gakpo a inscrit son troisième but en autant de matchs et a, à chaque fois, ouvert la marque. Et encore une fois, son but n’était vraiment pas simple à inscrire.

Seul point noir de sa prestation, sa faute de main annulant le but de Berghuis. Il avait réalisé une superbe ouverture à la base de l’action.

Le mentor d’une pépite belge qui fait aussi bien qu’Erling Haaland: qui est Cody Gakpo, la sensation du PSV ?

Klaasen, l’invité surprise

La présence de Davy Klaasen dans le 11 de base des Pays-Bas en a surpris plus d’un. Plus personne ne souhaite le voir quitter sa place de titulaire après les trois premiers matchs.

Il a marqué et donné deux assist dont un face au Qatar pour Gakpo. Le joueur de l’Ajax ne brille pas mais se montre utile au milieu de tous les techniciens.

De Jong plus de 1000 jours plus tard

Frenkie de Jong a inscrit son premier but en Coupe du monde. Une étape dans une carrière. Elle lui fera d’autant plus plaisir qu’il marque peu.

Ce n’était d’ailleurs que son deuxième but en 48 rencontres avec les Oranje. Le premier, il l’a inscrit le 6 septembre 2019 en Allemagne. C’était il y a 1180 jours. Une éternité.

Frenkie de Jong, quelque part entre Cruyff et Beckenbauer

Zéro pointé pour le Qatar

Le deuxième but des Pays-Bas a illustré la pauvreté technique de cette équipe du Qatar. Une défense ne peut se permettre un tel attentisme dans un grand tournoi. Certainement pas quand elle défend ses couleurs à domicile et qu’elle doit sauver l’honneur.

Le Qatar n’est même pas parvenu à prendre le moindre point dans son tournoi. Une première aussi triste que négative.

Le Qatar n’était tout simplement pas à sa place