Philippe von Burg, ex-commentateur RTS de la Nati : ” Le Brésil ne sous-estimera pas la Suisse une seconde fois”

”Non, on pouvait bien parler d’exploit. À part la victoire surprise et incroyable en 2010 contre l’Espagne, la Suisse n’avait pas souvent émergé contre un tel adversaire dans un grand tournoi. Il y avait eu un peu de réussite, à l’époque, car le but suisse était entaché d’une faute. Mais ce résultat reste à considérer comme un exploit. Les observateurs étaient assez réservés et cela a d’ailleurs probablement joué en notre faveur parce que le Brésil dégageait une certaine arrogance. Ces deux dernières années en revanche, la Suisse a réussi à enchaîner contre de grandes nations (la France, l’Espagne, le Portugal).”

Cette année, sera-ce encore un exploit de contrarier le Brésil ?

”La Suisse de 2022 est plus forte qu’en 2018, notamment grâce à une très bonne charnière défensive, un excellent gardien et davantage de choix aux postes offensifs. Cela dit, on reste un petit pays avec un réservoir minime par rapport au Brésil. J’ai assisté à la victoire brésilienne contre la Serbie, jeudi, et je trouve que le Brésil est aussi plus fort qu’il y a quatre ans. Plus équilibré. Il m’a impressionné et je pense qu’il ne sous-estimera pas la Suisse une seconde fois.”

"La première mi-temps contre le Cameroun m'a un peu inquiété."

L’absence de Neymar pourrait être un facteur favorable à la Suisse.

”Il n’y a pas si longtemps, le Brésil avec ou sans Neymar, c’était tout ou rien. Ici, même s’il est forfait, je ne suis pas certain que ça déforcera vraiment le Brésil. Il y a une telle palette offensive ! Mais pour ce que Neymar représente, son aura et son caractère, cela pourrait manquer à l’équipe.”

Le premier match de la Nati, contre le Cameroun (1-0), vous a-t-il plutôt inquiété ou rassuré ?

”Un peu inquiété en première mi-temps. Si le Cameroun avait mieux joué ses coups, il aurait mené au score. Ça m’a un peu rappelé notre entrée de tournoi difficile en 2014 contre l’Équateur (victoire 2-1). Mais après le 1-0, la Suisse a très bien géré le match, aidée par le manque de combativité des Camerounais. Bref, ce n’était pas une énorme performance mais le job a été fait.”

Eric Maxim Choupo-Moting au duel avec Rodriguez lors de Suisse-Cameroun le 24 novembre au stade Al-Janoub. ©AFP or licensors

Jusqu’où ira la Suisse ?

”Question piège (sourire). Les trois points étaient super importants contre le Cameroun. Si la logique est respectée, le Brésil devrait battre la Suisse même si un semi-exploit est toujours possible. Je crains qu’il y ait un genre de seizième de finale contre la Serbie en troisième match. Et les émotions risquent de refaire surface. On se souvient, il y a quatre ans, de ce but de Shaqiri à la dernière minute (2-1) et de la célébration des Suisses qui avaient mimé l’aigle albanais… On redoute un peu ce match. Quelle forme prendra-t-il ? Si ça passe, honnêtement, je ne vois pas la Suisse dépasser les huitièmes de finale, surtout si elle tombe sur le Portugal.”

"Yakin est très cool, très zen. L'inverse de son prédécesseur Vladimir Petkovic, plus rigide."

Le sélectionneur Murat Yakin dégage une énorme confiance. Il parle de “la meilleure sélection de l’histoire de la Suisse”. Vous la partagez ?

”Murat Yakin est comme ça. Très cool, très zen. L’inverse de son prédécesseur Vladimir Petkovic qui était plus rigide, plus stressé. Mais je partage son avis. Je pense aussi que la Suisse n’a jamais eu une sélection aussi forte. Les résultats des deux dernières années permettent de l’affirmer. Le hic, c’est qu’on manque de constance et on ne sent pas une assurance à toute épreuve sur la durée.”

Un lien particulier avec les Diables rouges

À 133 reprises, Philippe von Burg a été la voix de l’équipe nationale suisse pour RTS. Depuis fin 2018, il commente d’autres rencontres. Pour sa dernière avec la Nati, il y a quatre ans, il a eu droit à un “gala” face… à la Belgique en Ligue des nations (5-2). "Bien sûr que je m’en souviens, sourit le Genevois. Finir sur un tel scénario, c’était génial. On pensait pourtant que l’affaire était enterrée (NdlR : la Belgique menait 0-2 après dix-sept minutes). En 2018, j’avais beaucoup aimé l’équipe belge dont j’avais d’ailleurs commenté le quart de finale contre le Brésil et la demi-finale face à la France.”

"J'ai été assez sévère avec la Belgique."

Présent au Qatar, Philippe von Burg a commenté la victoire poussive des Diables rouges face au Canada, mercredi (1-0). Il ne les a pas épargnés. “J’ai été assez sévère, confirme-t-il. J’ai reçu des commentaires de téléspectateurs qui me trouvaient aigri. Mais la Belgique n’a pratiquement rien proposé en première mi-temps. Je m’attendais à une Belgique diminuée mais pas à ce point-là. Ça a été plus équilibré ensuite et la différence s’est faite grâce à l’expérience de trois joueurs majeurs : Courtois, De Bruyne et Batshuayi.”

On se demande bien ce qu’il en a dit ce dimanche face au Maroc…