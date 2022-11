Patience récompensée, pas de tir cadré concédé: ce qu'il faut retenir de Brésil-Suisse

Elle avait dû attendre la 62e minute face à la Serbie, jeudi (2-0), pour trouver la faille. Cela a pris vingt minutes de plus, cette fois. Et l’ouverture du cadenas est tombée de l’extérieur du pied droit de celui que l’on n’attendait pas dans ce costume de sauveur : Casemiro. Dans l’une de ses rares incursions dans le rectangle adverse, le milieu de terrain de Manchester United (30 ans) a inscrit l’unique but de la rencontre, d’un extérieur du pied droit à la fois délicieux et puissant (1-0). "Mon rôle est d’apporter un équilibre à l’équipe, d’éteindre le feu un peu partout. Mais si j’ai l’occasion de m’infiltrer devant, c’est important aussi que je puisse le faire”, a-t-il modestement commenté.

Aucun tir cadré concédé

Avant lui, Vinicius et Raphinha, remuants, auraient pu conclure, mais ils ont manqué de justesse dans le dernier geste. Et le but de Vinicius a été logiquement recalé par l’assistance vidéo pour un hors-jeu de Richarlison à la base de l’action (64e). Le double buteur a été nettement moins en vue. Le Brésil a tiré treize fois au but (5 cadrés), c’est dix de moins que jeudi dernier.

Mais d’un autre côté, il n’a toujours pas concédé le moindre tir cadré en 180 minutes. Cela en dit long, à la fois sur la solidité de sa défense – illustrée par le très bon match de Thiago Silva et Marquinhos – mais aussi sur sa capacité collective à ne pas l’exposer. Casemiro, discret mais besogneux, a encore joué un grand rôle là-dedans, en sentinelle.

Comme cinq jours plus tôt, on a senti un Brésil sûr de lui. De ses forces. De son collectif. Fred a remplacé numériquement Neymar et n’a pas été flamboyant. Moins, en tout cas, que Lucas Paqueta, un soutien de Richarlison, dont l’apport fut appréciable en première mi-temps avant d’être étrangement remplacé, apparemment pour raison tactique plus que physique (46e).

Un Suisse-Serbie qui promet

Le banc brésilien a également aidé à forcer la différence. Quand vous défendez, à bout de souffle, pendant plus d’une heure, puis que Gabriel Jésus et Antony montent au jeu, il y a de quoi désespérer. La Suisse a montré de bonnes choses et, en l’absence de Shaqiri (cuisse), la double couverture appliquée par Rieder et Widmer sur Vinicius a longtemps tenu. Son organisation défensive était parfaite en première mi-temps mais les Helvètes ont commencé à tirer la langue au fil des minutes. Et comme la Serbie jeudi, elle a fini par rompre.

Elle devra attendre vendredi et son troisième match contre des Serbes revanchards pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Ce dont n’a plus à se tracasser le Brésil (6 points). Il pourra faire tourner en attendant de connaître son prochain adversaire et l’évolution des blessures de Neymar et Danilo.

BRESIL : Alisson ; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro (86e Alex Telles) ; Casemiro, Fred (58e Guimaraes), Paqueta (46e Rodrygo) ; Raphinha (73e Antony), Vinicius, Richarlison (73e Gabriel Jesus).

SUISSE : Sommer ; Widmer (86e Frei) ; Akanji, Elvedi, Rodriguez ; Sow (75e Aebischer), Freuler, Xhaka ; Rieder (58e Steffen), Vargas (58e Fernandes), Embolo (75e Seferovic).

Arbitre : Ivan Barton (SAL).

Avertissements : Rieder, Fred, Rodriguez.

Le but : 83e Casemiro (1-0)