1. Pas heureux au Standard

Lors de la saison 2019-2020, Vanja Milinkovic-Savic a été prêté par le Torino au Standard après deux premiers prêts en Italie (SPAL et Ascoli). Le Serbe était attendu comme le successeur de Guillermo Ochoa mais n’a jamais convaincu Michel Preud’homme qui lui a rapidement préféré Arnaud Bodart. Milinkovic-Savic n’a disputé que trois rencontres de Ligue Europa. “Il n’était pas heureux, cela se voyait”, confie Timothy Galjé, qui figurait dans le noyau à l’époque. Le Standard n’a pas levé d’option et le Serbe est retourné à Torino où il s’est imposé.

2. Une famille de sportifs

Jouer avec son frère en équipe nationale, ce n’est pas courant. C’est pourtant l’expérience singulière que vivent les frères Milinkovic-Savic. Sergej (27 ans), le médian de la Lazio est en effet le frère de Vanja (25). Ils sont les fils de Nikola Milinkovic, ancien joueur pro (Almeiria, Grazer…) et éphémère entraîneur. Milana, leur maman, a été internationale serbe en basket

3. Deuxième plus grand gardien du Mondial

Du haut de ses 2m02, Vanja Milinkovic-Savic est le deuxième plus grand gardien de cette Coupe du monde, derrière le Hollandais Andries Noppert (2m03). “Il en impose dans le jeu aérien et peut aussi arrêter les tirs lointains parce qu’il a une bonne détente, analysait le journaliste serbe Bojan Marinkovic en 2019 dans La DH. Côté face, il est moins à l’aise dans le jeu au pied et pas assez précis dans ses relances.”

4. C’est un bon vivant

”VMS” ne compte qu’une petite dizaine de sélections. C’est peu pour un gardien de 25 ans. Il a mis du temps à se focaliser sur le football. “Nous croyions tous qu’il allait devenir notre gardien n° 1 mais il n’y est pas parvenu (tout de suite), disait Marinkovic en 2019. Il n’est (n’était) pas suffisamment concentré sur le foot (et un peu trop bon vivant). Pourtant, c’est un immense talent.”

5. Né en Espagne, recruté par Manchester United

Les frères Milinkovic-Savic sont nés en Espagne à l’époque où leur père y jouait. Ils portent les deux noms de famille, de leur père (Milinkovic) et de leur mère (Savic). Vanja a déjà pas mal bourlingué puisqu’il a aussi vécu quelques mois en Angleterre lorsque Manchester United l’a recruté à l’âge de 16 ans. Mais n’ayant pas obtenu son permis de travail, il n’y a jamais joué.