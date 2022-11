À deux heures du coup d’envoi, le premier Diable rouge d’origine marocaine de l’histoire – il a connu sa première sélection en décembre 1996 face aux Pays-Bas (0-3) sous Wilfried Van Moer – est déjà dans son match.

Il est tiraillé entre ses deux pays. “J’ai porté le maillot des Diables (NdlR : à deux reprises) et j’en suis extrêmement fier. La Belgique, c’est la tête et le cœur. Le Maroc, c’est la tête, le cœur et le sang, donc un peu plus. C’est une situation compliquée pour moi, mais peu importe ce qui se passera, je suis quand même gagnant. ”

Le positionnement de Boufal a perturbé Jbari. ©ennio cameriere

Surpris par le système de Martinez

Les railleries commencent. Toujours sur le ton de l’humour car Jbari avoue pencher un peu plus du côté des Lions de l’Atlas au milieu d’un groupe de Belges. Le natif de Bruxelles a un lien très fort avec le pays de ses ancêtres dont il suit tous les matchs.

Face à la Croatie, en entrée de tournoi, il a déjà vu de bonnes choses. “Et encore, les Croates n’ont pas lâché le ballon sans rien faire avec… Boufal n’a jamais pu montrer.”

"Avant le match, j'aurais misé sur un 0-0 ou une courte victoire du Maroc."

Il annonce imaginer un autre scénario ce dimanche. “J’aurais vu un 0-0 ou une courte victoire du Maroc. L’équipe de Regragui va sortir un beau match. L’équipe a une grosse envie et de belles qualités. Mais le passage à quatre de Martinez change la donne.”

Jbari a pointé du doigt la manière dont le système belge a ennuyé les Marocains. ©ennio cameriere

Le cœur a beau parler, il conserve son regard d’analyste. “C’est malin ce qu’a fait le coach en réfléchissant à bloquer le flanc droit marocain avec Castagne qui défend sur son bon pied contre Ziyech. Puis, la position de Meunier ennuie beaucoup Boufal qui n’arrive pas à apporter offensivement.”

Des bics… aux couleurs du Maroc

Jbari fredonne les deux hymnes. “En plus les fins se ressemblent. On y parle du roi et du peuple.” Il est d’ailleurs le premier à se rendre compte que le portier titulaire du Maroc, Bono, n’est pas sur le terrain. “Ou alors il s’est coupé les cheveux depuis les hymnes”, plaisante-t-il.

Ses feuilles sont gribouillées. Des noms, des flèches, des couleurs. Au bic vert et rouge, comme le Maroc. On voit vers qui son cœur penche. “Mais je sens les collègues tendus, sourit-il. Ça sent le derby ici.”

Il joue la provoc’. Mais toujours dans la bonne humeur. “Mais y a pas faute, là !” dit-il à un Benjamin Deceuninck qui lui jette un regard noir accompagné d’un sourire. “Il n’aime pas quand je le taquine sur les Diables.” Alors, il en rajoute une couche.

Nous avec plusieurs “s”

Et quand le but de Ziyech tombe, c’est l’explosion de joie. Le soufflé est toutefois vite retombé. “Je dois être honnête, il y a hors-jeu.” Quelques minutes avant, c’est la frappe d’Hakimi qui l’a fait trembler. “C’est un joueur du PSG, soit c’est lucarne, soit c’est à côté.” Quand Eden Hazard dribble et frappe, il vibre tout autant.

Quand il apprend que ses obligations en radio vont le forcer à louper le début de Canada-Croatie, il grimace. “C’est important pour nous. Et quand je parle de nous, c’est avec plusieurs “s” à la fin car les deux équipes sont impactées par l’autre match de la poule.”

Plus les minutes avancent, plus ses cris montent dans les décibels. “Aïe aïe aïe”, gueule-t-il sur les grosses occasions belges. Il s’est d’ailleurs arraché quelques cheveux sur la frappe de Boufal qui a léché le poteau. “Enfin il joue plus haut et est plus dangereux.”

Le Maroc ne pouvait pas plier

Trente secondes avant le but marocain, il nous souffle un : “Franchement, là, ce 0-0 arrange tout le monde et va offrir une belle dernière journée du groupe.”

"Pas normal, cette faute de Meunier sur le 0-1."

À peine le temps de reprendre son souffle qu’il est debout. Le Maroc a marqué. Il reste très sobre. Il n’applaudit même pas. Certainement surpris de la faiblesse défensive des Diables. “Je pointe surtout la faute de Meunier. Ce n’est pas normal à ce niveau. Puis, comment tu expliques qu’il n’y a personne au premier poteau ?”

Visionnaire, il lance après le but que “le Maroc ne pliera pas. Physiquement, ils sont au-dessus.” Quelques secondes plus tard, le 0-2 tombe alors qu’il entre en plateau pour débriefer la rencontre. Et Jbari de nous lancer en guise de conclusion : “C’est le genre de match qui se décide sur rien. Un ballon, un geste. Le Maroc avait plus envie de s’arracher. C’est la principale explication.”

