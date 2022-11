Coupe du monde 2022 : au camp d’entraînement du Brésil, c’est "tudo bom"

Chaque joueur et membre du staff a son casier à son effigie, dans le vestiaire.

Ce samedi en fin d’après-midi, l’entraînement du Brésil est à huis clos, mais tout le monde est bien présent pour écouter, ensuite, Casemiro. Le médian de Manchester United est le premier joueur à prendre la parole depuis la victoire contre la Serbie (2-0), qui a installé son camp de base… juste en face de celui du Brésil, de l’autre côté de la rue. C’est une particularité de cette Coupe du monde concentrée sur cinquante kilomètres et où tout le monde est si proche, entre les hôtels et les centres d’entraînement.

Le vestiaire a été redécoré aux couleurs du Brésil, avec des photos rappelant les conquêtes passées.

Casemiro, ce samedi, était aussi le premier joueur à s’exprimer au sujet de Neymar, depuis que la fédération a annoncé son forfait pour le match contre la Suisse et probablement contre le Cameroun. Si trois des quatre premières questions ont concerné le Ney, la suite de la conférence n’a que rarement concerné le joueur du PSG. Il faut dire que les médias brésiliens ne sont pas inquiets. Ou plus inquiets, à l’image de Zinho, champion du monde avec le Brésil en 1994, consultant pour ESPN.

Les journalistes brésiliens ont été installés dans la salle de basket-ball voisine du stade de football.

Ainsi va la vie de la caravane auriverde, posée depuis neuf jours à Doha après un stage à Turin. L'ambiance est décontractée, avec Tite en chef de meute, qui a fait décorer le vestiaire du centre d’entraînement. Des phrases telles que “concentration et plaisir”, “prépare-toi pour mériter de gagner” se mélangent aux photos des conquêtes passées en Coupe du monde du Brésil, champion en 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002, ou aux photos de joie du groupe actuel.

Famille autorisée

Chaque joueur et chaque membre du staff a également son casier, redécoré avec sa photo, et le programme de cette édition 2022 est affiché en grand à proximité de la salle des soins, qui dispose de deux piscines de récupération, en plus d’une salle de fitness et d’une salle de détente, avec jeux vidéo, baby-foot et divans.

Le centre d’entraînement brésilien a été transformé en lieu de vie à part entière, où les familles des joueurs peuvent également prendre place dans d’autres espaces du stade, d’une capacité de 13 000 places. “Tite a fait du centre d’entraînement un endroit de travail, mais aussi de détente, explique Giovanni Chacon, journaliste pour la radio Jovem Pan. Au Brésil, on a plus tendance à réfléchir avec le cœur qu’avec la raison. Les joueurs ont besoin d’être bien entourés, le sélectionneur l’a compris.”

Neymar ne devrait pas venir en conférence de presse pendant la Coupe du monde.

Savoir se détendre pour se détacher de la pression. Même s’il est habitué à vivre avec cette obligation de résultat, malgré la distance – le Brésil est situé à plus de 11 000 kilomètres de Doha – , le groupe brésilien est suivi à la trace par une centaine de journalistes. Tout compris, c’est-à-dire avec les techniciens des télévisions et des radios, cela représente un peu plus de 200 personnes.

L'entrée du camp d'entraînement du Brésil, installé au Al Arabi SC.

Car la télévision tient une place importante au Brésil. Quatre chaînes, ainsi que quatre radios, ont dépêché des envoyés spéciaux. Globo, qui détient les droits de retransmission avec Sportv, sa chaîne payante, a fait 50 % de part de marché pour le match contre la Serbie. “C’est la meilleure audience depuis le premier match de la Coupe du monde 2006”, assure-t-on du côté de la chaîne.

Globo a battu des records d’audience pour le match contre la Serbie

Mieux qu’en 2014, donc, alors que le Brésil accueillait la Coupe du monde. Deux éléments expliquent cet engouement, note Giovanni Chacon. “Les élections ont laissé des traces et une fracture au sein de la population (NdlR : Lula a remporté la présidentielle après une campagne très dure face à Bolsonaro). Les gens ont besoin de se retrouver autour d’un thème fort et la Coupe du monde peut être cette opportunité.”

L’autre élément, sportif, tient à l’équipe, plus collective et moins dépendante de Neymar, qui a fini par diviser l’opinion, notamment en raison de son choix politique de soutenir Bolsonaro. Lors de cette Coupe du monde, le joueur du PSG ne devrait pas intervenir en conférence de presse. “C’est une manière de le laisser tranquille, mais aussi de mettre un peu plus la lumière sur ses équipiers.”

Les murs ont été décorés aux couleurs des conquêtes passées et actuelles de la Seleçao.

Le Brésil dans sa version Qatar 2022 est donc plus une équipe qu’une association d’individualités et les attentes sont élevées. “La nouvelle génération, notamment avec Rodrygo et Vinicius, a grandi avec Neymar, elle l’accompagne”, répète-t-on parmi les suiveurs brésiliens, qui ne sont pas seulement brésiliens. La Seleçao attire en effet beaucoup de monde et toutes ses conférences de presse sont traduites en anglais, ce qui n’est pas le cas dans toutes les sélections.

Une équipe de télé japonaise suit la sélection en permanence depuis le sacre de 2002.

Samedi, des journalistes anglais, espagnols et suisse ont assisté à la prise de parole de Casemiro. Une équipe de télévision japonaise suit quant à elle, en permanence, la sélection auriverde. Kiyomi Nakamura est installée à Rio depuis 1999 comme correspondante pour Fuji TV. Depuis la Coupe du monde 2002, organisée au Japon et en Corée du Sud et qu’elle a suivie dans le sillage des Brésiliens, elle est détachée sur chaque Coupe du monde.

Direct télé en pleine conférence de presse

”La victoire du Brésil en 2002 a été un déclencheur, explique-t-elle. Le Brésil, c’est plus que le football, c’est presque une culture.” Saluée par ses confrères et consœurs brésilien(ne)s, Kiyomi fait presque partie de la bande, qui s’anime régulièrement avec des directs télé ou radio, à l’extérieur du stade, dans l’attente que les portes s’ouvrent ; dans la salle de presse, quitte à couper une interview pour expliquer à ses auditeurs que Zinho est interrogé par un journaliste belge ; ou même pendant la conférence de presse de Casemiro.

Le joueur de Manchester United, interrogé sur le départ de Cristiano Ronaldo – “on est triste, mais Cristiano est un joueur d’expérience, il sait ce qu’il y a de mieux à faire pour lui” -, est resté quarante-cinq minutes pour ce rendez-vous médiatique, unique opportunité d’interroger un joueur, y compris pour les diffuseurs officiels –. En Belgique, à titre de comparaison, la RTBF et la VRT, détenteurs des droits, ont la possibilité d’obtenir des interviews dites individuelles des Diables rouges.

Il y a d'autres joueurs qui arrivent : Rodrygo, Vinicius, Richarlison.

Certaines équipes télé, en raison du huis clos, s’étaient alors déplacées à l’hôtel de la sélection, le Westin Doha Hotel, pour apercevoir les joueurs en sortir et monter dans le car. Maintenus à une quarantaine de mètres, derrière des barrières Nadar, les cameramen n’ont rien raté. Il ne leur a manqué que les passages de Neymar et Danilo, restés aux soins, dans cette aile privée de l’hôtel cinq étoiles, gardée par une dizaine d’agents de sécurité.

Neymar n’est pas sorti, mais cela n’inquiète pas trop. Casemiro, lors d’une des questions posées sur le sujet, disait : “Si on veut parler de Neymar, on pourrait rester ici pendant des heures et des jours, tellement il est bon. Mais il y a d’autres joueurs qui arrivent : Richarlison, Vinicius, Rodrygo. Cela me fait parfois de la peine pour mes adversaires de voir les remplaçants qu’on a.”

Au Brésil, la vie ne tourne plus seulement autour de Neymar.