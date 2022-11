Casemiro buteur inattendu, Thiago Silva comme un roc : les notes du Brésil après sa victoire sur la Suisse

Alisson 6 Deux frayeurs balle au pied mais pas de véritable arrêt à réaliser. Il n’a toujours pas encaissé en 180 minutes dans cette Coupe du monde.

Militao 6 Habituel défenseur central, il a suppléé l’absence de Danilo (blessé) comme latéral droit. Il est souvent rentré dans le jeu en phase de possession et s’est peu projeté. Costaud face à Vargas.

Thiago Silva 8 Le capitaine a été exemplaire. Il a éteint pratiquement tous les ballons chauds qui sont arrivés dans le rectangle brésilien. Du sang-froid devant Vargas (38e) et un tacle parfait pour sauver une balle de but (53e). L’homme du match.

Marquinhos 7 Très solide défensivement, lui aussi. Quelques sorties balle au pied et souvent le premier relanceur. Il a contré le tir de Fernandes à l’entrée du rectangle (60e).

Alex Sandro 7 Confirmé à l’arrière gauche, il a souvent réussi à court-circuiter les transitions vers Rieder alors que Vinicius l’a peu aidé défensivement.

Casemiro 8 Précieux dans le quadrillage du terrain et souvent très juste dans l’anticipation mais évidemment plus discret en phase de possession. Jusqu’à cette reprise en demi-volée improbable de l’extérieur du pied droit (1-0, 83e).

Fred 6 Le milieu de terrain de Manchester United a profité du forfait de Neymar pour intégrer le onze de base mais il n’a pas eu l’impact souhaité malgré beaucoup de mobilité. Remplacé par Guimaraes dès avant l’heure de jeu.

Lucas Paqueta court après Rodriguez lors de Brésil-Suisse ce lundi à Doha. ©AFP or licensors

Paqueta 7 Le médian offensif de West Ham a évolué comme deuxième attaquant, plus proche de Richarlison, et a été très intéressant dans ses déviations en un temps. Pourtant remplacé dès la pause par Rodrygo.

Raphinha 7 Il a été plus en vue que jeudi dernier. Plusieurs centres dangereux (27e et 38e) et une frappe lourde captée par Sommer (31e).

Vinicius 7 À gauche, il a dû affronter un double marquage suisse et a provoqué pas mal de fautes. Il doit mieux faire sur la reprise devant Sommer (27e). Centre un rien trop court pour Richarlison (57e). Virevoltant jusqu’au bout.

Richarlison 6 Après son doublé initial contre la Serbie, l’attaquant de Tottenham a été tenu de près, notamment lors de ses décrochages, et moins en vue.

Rodrygo 6 On pouvait l’attendre dès le coup d’envoi mais l’ailier du Real Madrid (21 ans) est finalement monté à la mi-temps en mode diesel. À l’assist sur le but de Casemiro, il a été moins inspiré face à Sommer (87e et 90e+4).

Guimaraes 6 Une tête lointaine facilement captée par Sommer (82e). Peu d’impact après sa montée.