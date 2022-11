Du jamais vu en Coupe du monde, le Maroc a changé de gardien…. Après les hymnes nationaux. Monté sur le terrain pour disputer son 48e match, le portier de Séville, Bono, a quitté ses équipiers juste après l’hymne nationale de son pays. Le gardien de 31 ans ne se sentait pas bien et a laissé sa place à Munir juste avant le coup d’envoi.

Nouveau record pour Courtois

Pas de changement de dernière minute par contre pour Thibaut Courtois qui a joué son 99e match (il sera donc centenaire face à la Croatie). Le portier du Real Madrid a, contre le Maroc, battu un record, celui du nombre de matchs joués pour notre pays en phase finale d’un grand tournoi.

Courtois a battu un nouveau record avec cette 24e rencontre de phase finale dans un grand tournoi. ©PDV

Jusque-là, il était détenu par Jans Ceulemans (23). Coutois a donc joué son 24e match de phase finale depuis la Coupe du monde 2014.

Thorgan : 7e titularisation de la saison

C’était la surprise de Roberto Martinez, outre le système hybride adopté, la titularisation de Thorgan Hazard. “Il a été impressionnant durant l’entraînement”, a lancé le coach fédéral avant le match. Impressionnant, le temps de jeu de Thorgan en club ne l’est pas. Titulaire six fois toutes compétitions confondues cette saison, Thorgan présentait 35 % de temps de jeu depuis le début de saison. Avec les Diables, il n’avait plus commencé un match depuis le succès 0-1 en Pologne le 14 juin dernier.

Onana suspendu contre la Croatie

Averti pour excès de fougue après sa montée au jeu salvatrice contre le Canada, Amadou Onana a déjà écopé de son second avertissement face au Maroc. Le médian d’Everton ne sera pas de la partie pour le troisième match face à la Croatie.

Bas le masque pour Meunier

Suite à sa fracture de la pommette survenue le 19 octobre dernier avec Dortmund à Hanovre, Thomas Meunier arborait un masque pour le premier match face au Canada.

Plus de masque pour Thomas Meunier face au Maroc. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Un masque qui lui avait été confectionné un Belge dans l’urgence. “Je l’ai reçu le jour de Halloween”, souriait-il à la conférence de presse. Son masque, Meunier l’a laissé tomber pour ce second match après avoir reçu l’autorisation du staff médical.

Abdelhamid Sabiri premier sur coup-franc direct

Voilà une statistique dont la Belgique se serait bien passée. En inscrivant le 0-1, Abdelhamid Sabiri a non seulement marqué son premier but en Coupe du monde mais il est également devenu le premier joueur de ce Mondial qatari à faire trembler les filets sur coup-franc direct. Un coup-franc dont on se demande toujours comment il a pu rentrer au premier poteau.

Le Maroc attendait ça depuis 24 ans, pas la Belgique !

En l’emportant contre les Diables, les Marocains ont mis fin à une attente de 24 ans. Les Lions de l’Atlas n’avaient plus gagné dans un Mondial depuis le troisième match de la phase de poules en France en 1998 contre l’Écosse (3-0). Il s’agit de la 3e victoire en Coupe du monde pour le Maroc en 18 matchs. À l’inverse, les Diables n’avaient plus perdu en phase de poules depuis le Mondial américain de 94 et cette défaite, sur le même score, face à l’Arabie saoudite. Depuis, les Diables n’avaient plus perdu en Coupe du monde face à une nation africaine. La série de cinq matchs a donc pris fin. Notons qu’il s’agissait aussi du 50e match en Coupe du monde.

Lukaku enfin de retour

Après avoir pris part à trois entraînements collectifs, Romelu Lukaku a effectué son grand retour ce dimanche. Big Rom n’avait plus joué depuis sa montée au jeu avec l’Inter à la Sampdoria le 29 octobre dernier. L’attaquant belge avait manqué les sept derniers matchs des Diables. Il faudra voir si le joueur de l’Inter sera apte à commencer le troisième match, décisif, face à la Croatie.

Pas de calcul face aux Croates

Battus 0-2 par des vaillants marocains, les Diables sont tombés de haut. En cas de succès croate dans quelques heures face au Canada, les Diables n’auront plus le droit à l’erreur, il faudra l’emporter face aux vice-champions du monde. Si Canadiens et Croates partagent l’enjeu, un point contre les Croates pourrait suffire mais il serait de bon ton de ne plus calculer.