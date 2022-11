Pieds nus, 1m58 et merci Ziyech : cinq choses à savoir sur Ilias Chair, l’autre international marocain né en Belgique

Il a joué pieds nus chez Jean-Marc Guillou

Né à Anvers en 1997, Ilias Chair a grandi à Edegem où son papa (marocain) et sa mère (polonaise) se sont installés. Il commencé sa carrière footballistique au Club Bruges, entre 2007 et 2009. Puis il a intégré la très connue Académie Jean-Marc Guillou durant cinq saisons. Celle où des matchs à pieds nus étaient parfois organisés. En 2014, il est recruté par le Lierse où il fait une première apparition en division 1 à l’âge de 17 ans seulement. Sa petite taille (1,58 cm) ne lui permet pas de s’imposer chaussée du Lisp et il est évincé.

Jugé trop petit en Belgique mais pas en Angleterre

C’est en Angleterre, en 2017, que la carrière de Chair trouve enfin une porte d’entrée, lors d’un test réussi avec le club de Queens Park Rangers (QPR). Il intègre d’abord les U23 de QPR avant de passer le cap vers l’équipe professionnelle. Sept matchs, un but et une passe décisive plus tard, le petit Marocain ne parvient pas à s’imposer. Lorsque Steve McClaren est nommé coach, il lui fait rapidement comprendre qu’il ne compte pas sur le médian de poche, qui prend la direction de Stevenage (D4), en prêt. “Je sais qu’il ne veut pas de moi mais je veux lui prouver qu’il a tort”, dit-il. Il joint les actes à la parole. Durant sa location de six mois, en 2018-2019, il inscrit six buts en 16 matchs. Il y est encore aujourd’hui considéré comme le meilleur joueur de l’histoire du club.

Il est souvent comparé à “la légende” Adel Taarabt

À son retour de prêt, en 2019-2020, Chair parvient à s’imposer à QPR. Il devient un joueur clé et enchaîne les matchs en Championship. Ses stats : quatre buts et six passes décisives. Elles augmentent encore la saison suivante : huit buts et quatre assists. À tel point qu’il est comparé à un autre talent du Maroc passé par QPR : Adel Taarabt. “C’est un honneur d’être comparé à une telle légende”, avoue-t-il. En 2021-2022, il continue sur sa lancée (39 matchs, neuf buts, cinq assists) et devient un cadre de son équipe.

Il doit sa première sélection avec le Maroc à Ziyech

Ailier, milieu relayeur, médian offensif. Ilias Chair est le joueur offensif polyvalent par excellence. Avec son centre de gravité très bas, il exploite aisément les petits espaces et possède une élégante conduite de balle. Des caractéristiques que la fédération marocaine adore. Il n’a d’ailleurs jamais été vraiment été question pour lui de jouer pour la Belgique. D’abord sélectionné chez les jeunes (U20 puis U23 lors du tournoi olympique en 2018), Chair obtient sa première convocation dans l’équipe A des Lions de l’Atlas en mai 2021. Il profite de l’absence de Ziyech, non sélectionné par Vahid Halilodzic, pour enchaîner les matchs et se faire une place au soleil. Début 2022, il participe à sa première Coupe d’Afrique des Nations. Et désormais, il vit son premier Mondial.

Sa valeur transfertmarkt : 10 millions d’euros !

Il a (déjà) 25 ans, mais Ilias Chair ne se fera plus de vieux os à QPR. Il suffit de regarder sa valeur sur le site spécialisé transfermarkt pour s’en convaincre. Elle est de dix millions d’euros ! Une somme qui pourrait encore grimper si le Marocain réussit son Mondial. Pour ce faire, la rencontre face à la Belgique, le pays où il est né, ferait office de tremplin idéal.