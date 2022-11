Messi et Lewandowski : les deux génies du groupe C sont sortis de la lampe à temps

Messi a relancé l’Argentine en patron

Si on leur avait dit il y a dix jours qu’ils fêteraient une victoire arrachée dans la douleur face au Mexique d’une telle façon, les Argentins l’auraient-ils cru ? Et pourtant, il faut voir leur joie dans le vestiaire après le succès signé samedi sur le Mexique (2-0) pour saisir l’énorme soulagement qui a traversé toute une équipe et, à travers elle, tout un pays. “Maintenant j’ai de l’espoir. Je veux gagner la troisième, je veux remporter la Coupe du monde”, chantaient les joueurs de Scaloni dans les catacombes du stade de Lusail, reprenant “Muchachos” le titre du groupe argentin “La Mosca” adapté pour ce Mondial. “C’est en Argentine que je suis né. La terre de Diego et de Lionel, des enfants des Malouines, que je n’oublierai jamais”, poursuit l’hymne. Non, ils n’oublieront pas ce que Messi a fait pour eux samedi.

EL DIBU SALTANDO ARRIBA DE LA MESA 🤣 pic.twitter.com/BtNNg74jdY — Sergio Chouza (@SergioChouza) November 26, 2022

Son premier match contre l’Arabie saoudite avait laissé tout le monde sur sa faim, malgré un penalty converti. Ce revers 1-2 avait mis La Pulga dos au mur. Défaite interdite et quasi-obligation de gagner pour ne pas devoir dépendre du résultat des autres, lors de la troisième journée.

Le gaucher au brassard n’a pas déçu. Son début de rencontre a été compliqué, tant il était tenu de près. L’Argentin “Tata” Martino, à la tête du Mexique, avait évidemment demandé à ses joueurs de ne pas laisser respirer le septuple vainqueur du Ballon d’Or. Il a fallu cinquante minutes à “la Pulga” pour se débarrasser de ses gardes du corps et placer sa véritable première accélération (50e) : Gutierrez s’est chargé de l’arrêter par-derrière, prenant la jaune au passage.

Sans un Messi influent, impossible pour cette Argentine de briller. Comme contre l’Arabie saoudite, l’Albiceleste a longtemps été incapable de faire mal à l’équipe mexicaine et Memo Ochoa a passé une première partie de soirée très, très tranquille, ne devant gérer qu’un tir cadré en soixante minutes, un coup franc excentré de Messi facilement boxé par l’ex-gardien du Standard. Les vingt-deux joueurs étaient crispés, le match tendu, fermé, très lent et long, pour tout dire.

Et puis vous savez ce qu'il s'est passé: le numéro 10 a marqué.

”La première période n’a pas été bonne, mais on a fait quelques ajustements et on a mieux joué ensuite, on a trouvé des joueurs au milieu, on a gagné des duels”, reconnaît l’autre Lionel, Scaloni, le sélectionneur. “Et puis vous savez ce qui s’est passé. Le N°10 a marqué, ce qu’il fait le mieux.” Hector Herrera a laissé Lionel Messi un peu trop seul une seconde, et cela a suffi à Di Maria pour le trouver, au numéro 10 pour contrôler et armer une frappe du gauche qui passait entre les jambes de deux défenseurs et se logeait dans le soupirail du but d’Ochoa (64e). Messi a alors couru en direction de ses supporters et, après avoir été enlacé par ses équipiers, il les a regardés longuement en serrant les poings, comme pour montrer à son pays qu’il sait ce qu’il attend de lui.

"Vamos". Messi est resté de longues secondes devant ses supporters, en serrant les poings, après son but d'ouverture. ©AFP or licensors

8 buts en Coupe du monde, comme Diego Maradona

Le grand mérite de Messi aura été de ne perdre ni patience, malgré cinq fautes subies, ni le ballon : 33 passes précises sur 38 tentées et, surtout, 12 de ses 14 passes vers l’avant arrivées à destination. C’était là son huitième but en Coupe du monde. “On a fait un petit pas très important, mais maintenant il nous en reste un autre pour atteindre le premier objectif”, rappelle le natif de Rosario, qui rejoint la légende Diego Maradona (et Guillermo Stábile) dans le classement des buteurs argentins dans le plus grand tournoi. Il a ensuite été décisif sur le 2-0 en glissant le ballon à Fernandez qui, il faut bien le dire, a fait 90 % du travail sur cette frappe enroulée (2-0). Un but, un assist : difficile de ne pas penser au doublé du Pibe de Oro (4-1) contre la Hongrie, au Mondial 1982, après la défaite initiale face aux Diables rouges. Messi est à deux longueurs de Gabriel Batistuta (10 buts au Mondial). Toute l’Argentine espère le voir en marquer au moins trois de plus dans ce tournoi, histoire de dépasser Batigol et, surtout, de mener son équipe vers un troisième titre planétaire.

Argentine : E. Martinez ; Montiel (63e Molina), Otamendi, Li. Martinez, Acuna ; de Paul, Rodriguez (57e Fernandez), MacAllister (69e Palacios), Di Maria (69e Romero) ; Messi, La. Martinez (63e Alvarez).

Mexique : Ochoa ; Alvarez (66e Jimenez), Montes, Araujo, Moreno, Gallardo ; Guardado (42e Gutierez), Herrera, Chavez ; Lozano (73e Alvarado), Vega (66e Antuna).

Arbitre : Daniele Orsato (Ita).

Avertissements : Araujo, Montiel, Gutierrez, Herrera, Alvarado.

Les buts : 1-0 Messi (64e, assist : Di Maria), 2-0 Fernandez (87e, assist : Messi).

Lewandowski a rugi

Robert Lewandowski aussi était scruté, ce samedi. Tout un pays espérait un but de son meilleur joueur, contre l’Arabie saoudite, pour se relancer après le 0-0 du premier match marqué par un échec du recordman de sélections et de buts face à Ochoa, sur penalty. Comme Messi, “Lewy” a répondu présent. Comme l’ancienne gloire du Barça, le buteur des Catalans a marqué et délivré une passe décisive pour porter son équipe vers un succès 2-0.

Contrairement à l’équipe de Scaloni, celle de Czeslaw Michniewicz ne méritait pas forcément de gagner. Elle a tenu bon derrière et s’est appuyée sur un bon Lewandowski devant. On a longtemps cru que ce fameux premier but en Coupe du monde allait à nouveau se refuser à lui, pourtant. Mais si la machine à buts n’a pas su faire mouche, elle a su se transformer en un donneur d’assist. Sa façon de faire sauter le ballon au-dessus d’Al-Owais sur le 1-0 avant de glisser en retrait à Zielinski était brillante (39e).

Robert Lewandowski n'a pas joué l'indifférence pour son premier but en Coupe du monde: il l'a savouré pleinement. ©AFP or licensors

Lewandowski a ensuite loupé la cible dans un face-à-face, touchant le poteau du gardien saoudien là où tout le monde voyait déjà le premier but de la carrière du buteur en Coupe du monde. Encore raté. Mais pas à la 82e, lorsqu’Al Malki a complètement raté son contrôle juste devant le rectangle. Lewy a surgi, a ajusté le gardien et a rugi de plaisir, les yeux rougis par des débuts de larmes qui montraient à quel point faire mouche sur la plus grande scène du monde lui tenait à coeur. C'est chose faite et sa Pologne vit toujours.

Un autre défi l’attend mercredi : ne pas perdre contre l’Argentine de Messi, sous peine de devoir sortir les calculettes pour passer en huitième.

Pologne : Szczesny ; Bereszynski, Glik, Kiwior ; Cash, Bielik, Zielinski (63e Kaminski), Krychowiak, Frankowski ; Milik (71e Piatek), Lewandowski.

Arabie saoudite : Al-Owais ; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Boleahi, Al-Burayk (65r Al-Ghannam) ; Al Malki (85e Al-Obud) ; Al-Buraikan, Al-Najei (45e Al-Abed, 95e Bahbri), Kanno, Al-Dawsari (85e Al-Dawsari) ; Saleh Al-Sherhi.

Arbitre : Wilton Sampaio (Bré).

Avertissements : Kiwior, Cash, Milik, Almalki, Alamri.

Les buts : 39e Zielinski (1-0), 82e Lewandowski (2-0)