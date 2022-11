"C’est très difficile de concéder cette défaite. On a bien débuté le match, puis on a encaissé. Cela a produit un deuxième match. Avant le but, on avait le contrôle, même si on n’a pas créé autant d’occasions qu’espéré. On a manqué de création dans les passes, de situations de un contre un. On a perdu le contrôle après le but et c’est dommage."

La Belgique encaisse sur un coup-franc similaire à celui annulé en première période. Comment l’expliquez-vous ?

"Le plus difficile à défendre, sur un coup-franc, c’est au premier poteau. Il faut parfois un peu de chance, on ne l’a pas eue. C’est un coup-franc difficile pour le gardien, mais on défend de cette manière depuis six ans."

Pouvez-vous expliquer les remplacements d’Eden Hazard et Onana ?

"Eden était dans son rôle, mais il n’est pas prudent de le faire jouer plus de jouer 60 minutes. On doit apprendre de nos erreurs du passé, et on se rappelle qu’Eden avait été blessé à l’Euro (NdlR : lors du huitième de finale contre le Portugal, qui lui avait fait manquer le quart de finale contre l’Italie). On ne peut pas prendre de risque avec Eden. Pour Amadou, on perdait le contrôle du jeu et il avait été averti. Il était exposé à une expulsion. Mais je suis satisfait de son match."

Comment expliquez-vous que la Belgique s’est créé si peu d’occasions franches ?

"C’est un état d’esprit, je pense qu’on a joué avec la peur de perdre. Ce n’est pas un manque de qualité, mais il nous a manqué de la justesse dans la dernière passe, d’actions décisives dans les trente derniers mètres. C’est difficile mais on doit bosser là-dessus, et redevenir nous-mêmes. On ne peut plus perdre."

Que se passe-t-il avec Kevin De Bruyne ? Il ne ressemble plus au joueur qu’on connaissait…

"Mais on n’a pas encore vu la meilleure Belgique dans ce tournoi. On n’est pas à notre meilleur niveau. On a été un cran plus loin que contre le Canada, mais on est moins bon. Kevin doit porter beaucoup de responsabilités, il doit trouver les espaces. Mais collectivement, on n’est pas à notre meilleur niveau".