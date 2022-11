La Russie envisage de quitter l’UEFA et de se tourner vers l’Asie

Les Fédérations mondiale (FIFA) et européenne (UEFA) ont annoncé le 28 février que l’équipe nationale russe et tous les clubs professionnels représentant le pays étaient interdits de toutes compétitions internationales organisées sous l’égide de la FIFA et de l’UEFA. L’invasion militaire menée par la Russie en Ukraine depuis le 24 février dernier est la raison de cette suspension..

En raison de cette suspension, l’équipe nationale russe n’a disputé que trois matchs amicaux contre le Kirghizistan (2-1), le Tadjikistan (0-0) et l’Ouzbékistan (0-0), qui ont été comptabilisés dans le classement de la FIFA.

Un précédent existe. L’Australie a quitté la zone Océanie et rejoint la Confédération asiatique (AFC) en mars 2005.

La Russie a organisé le Mondial 2018 remporté par la France.