La Croatie bat le Canada (4-1) et sera un adversaire difficile pour les Diables (vidéos)

Les Belges, qui vont devoir abolsument s’imposer pour atteindre les 8e de finale, peuvent se préparer à un match difficile, car les coéqupiers de Luka Modric ont réalisé un match très solide, tant offensivement que défensivement.

C’était pourtant Alphonso Davies qui avait ouvert le score dès la 2e minute de jeu, de la tête. Dans l’ensemble, les Canadiens ont eu de très belles phases mais manquaient de précision et de qualité dans les 30 derniers mètres pour mettre en danger une équipe croate qui est montée en puissance au fil du match.

Les Croates ont réagi dès la 26e minute par l’intermédiaire de Kramaric.

Les Croates ont ensutie déroulé, plus fort athlétiquements et plus endurants que des Canadiens qui n’ont pour autant pas refusé d’attaquer.

Les Croates se sont créé de plus en plus de situations au fil du match, surtout grâce à un milieu de terrain solide, qui a battu le tempo du match.

Les Diables peuvent donc déjà craindre leur prochain adversaire, contre qui ils devront absolument gagner.

Les compos

La feuille de match :