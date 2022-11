Le chiffre : la passe de trois pour Deschamps

Le jamais deux sans trois a fonctionné dans l’autre sens. Si le Danemark avait battu la France lors des deux dernières confrontations entre les deux équipes, Didier Deschamps a fait sien l’adage : avec lui, les Bleus ont remporté leurs deux premiers matchs en Coupe du monde pour la troisième fois de rang après 2014 et 2018. Et ses hommes sont les premiers qualifiés pour les huitièmes de finales.

Grâce à un doublé de Mbappé, la France s'impose face au Danemark et est la première nation qualifiée pour les huitièmes (2-1)

Le joueur : Mbappé affole les compteurs

Sifflé à chaque touche de balle, Kylian Mbappé a vécu une première période très contrastée. Alors que l’équipe de France se montrait impressionnante, le prodige diffusait l’impression d’être le seul à ne pas être à la hauteur de l’événement, à l’image de cette reprise non cadrée sur un centre de Dembélé (40e). Avant d’accélérer en seconde période, quand les espaces se sont un peu ouverts. Sa complicité avec Theo Hernandez, auteur d’un relais parfait, lui a permis d’inscrire son 30e but en équipe de France à 23 ans et 340 jours (61e). Un nouveau record pour le crack qui a offert la victoire et la qualification aux Bleus quand il s’est trouvé à la réception d’un délice de centre d’Antoine Griezmann (86e). Son quatorzième but sur ses 12 dernières sélections. Son 31e en équipe de France en 62 sélections qui lui permet de rejoindre Zinédine Zidane qui a atteint ce total en 108 rencontres internationales.

Le danger : le Danemark maître des phases arrêtées

Avoir été prévenu n’y a rien fait. La France s’est fait surprendre sur un corner d’Eriksen. Deux duels perdus par Upamecano, puis Tchouaméni, une déviation d’Andersen pour son compère en défense centrale Christensen et les Danois ont égalisé confirmant que les phases arrêtées sont pour eux une spécialité (68e). Et une raison d’espérer pour la suite, comme la bonne entrée de Dolberg qui a échoué de peu à côté sur un centre de Braithwaite (81e), l’autre grosse occasion des hommes de Kasper Hjulmand qui aurait aussi pu marquer sur cette reprise de Lindström parfaitement sorti par Lloris (73e). Les partenaires d’Eriksen devront s’imposer contre l’Australie pour se qualifier.