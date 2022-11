Suivez en direct commenté Pologne - Arabie Saoudite (1-0), Szczesny arrête un penalty

Sur le banc et entré à trois minutes de la fin du temps réglementaire, Arkadiusz Milik débutera la rencontre, alors que Robert Lewandowski tentera de marquer enfin son premier but en Coupe du monde après quatre matches sans trouver le chemin des filets (trois en 2018 et un en 2022).

La défense polonaise reste inchangée par rapport au match contre le Mexique (0-0).

Le sélectionneur de l’Arabie saoudite, le Français Hervé Renard, a fait confiance à huit de ses onze héros contre l’Argentine (victoire 2-1), notamment les deux buteurs Salem Al-Dawsari et Saleh Al-Shehri.

Les Saoudiens ont besoin d’une victoire pour être la première équipe à se qualifier pour les 8es de finale de ce Mondial-2022, et rééditer l’exploit de 1994 lorsqu’ils avaient atteint ce stade de la compétition aux Etats-Unis.

Les Polonais, tenus en échec par le Mexique, devront s’imposer pour se relancer dans la course au billet pour les 8es de finale.

Le résumé de la première mi-temps

Avec pas moins de quatre cartons en moins de 20 minutes, ce Pologne-Arabie Saoudite prouve qu'une deuxième rencontre de Coupe du Monde est déjà extrêmement importante. Bien en place, les troupes de Hervé Renard font mal avec leur vitesse aux Polonais, souvent dépassés et coupables de grossières fautes. D'ailleurs le latéral droit Matty Cash aurait dû être exclu pour un vilain coup de coude.

Et au lieu de cela, la Pologne va prendre l'avantage. Sur un contre rondement mené, Lewandowski à l'occasion d'ouvrir la marque. Au lieu de cela, le buteur du Barça va jouer le coup très intelligemment le coup et remettre en un temps à Zielinski, qui ne se fait pas prier pour canonner dans le plafond du but.

Quelques minutes plus tard, compensation ou non, l'arbitre va accorder un penalty très, très léger en faveur de l'Arabie Saoudite suite à un petit contact de Bielik envers Al-Shehri. Mais le portier polonais, Szczesny, va offrir le double-arrêt de la coupe du Monde pour laisser les siens devant au score.