On se demandait si l’Arabie saoudite allait être la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde, en cas de deuxième victoire, et c’est tout l’inverse qui s’est produit : la Pologne s’est relancée en venant à bout des Faucons Verts au terme d’un match plutôt dominé par ces derniers. Mais l’efficacité offensive a fait défaut aux Saoudiens, cette fois, contrairement à leur première victoire sur l’Argentine. Même un penalty n’a pas permis à l’équipe d’Hervé Renard de marquer, la faute à un Szczesny impeccable sur le coup de pied de réparation et le deuxième tir qui a suivi, mais à d’autres occasions également. Si deux tirs cadrés avaient suffi à Al-Dawsari et Al-Shehri contre l’Albiceleste, les Saoudiens n’ont cette fois converti aucune de leurs seize frappes au but.

Lewandowski, fin de série

"Lewy" a marqué le but du break et été submergé par l'émotion ensuite. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

On en a beaucoup parlé, ces derniers jours. Plus encore après son penalty arrêté par Ochoa lors du premier match contre le Mexique : quand Robert Lewandowski, l’un des plus grands attaquants de sa génération, allait-il marquer le premier but de sa carrière en Coupe du monde ? On a encore cru ce samedi que l’attaquant du Barça allait rester maudit puisque, bien que décisif sur le 1-0 avec une belle passe en retrait pour Zielinski, il expédiait un super ballon sur le poteau en deuxième période (66e). Mais le capitaine, recordman de sélections et de buts de la Pologne a fait mouche pour la 77e fois en équipe nationale sur un ballon mal contrôlé par Al-Malki devant son rectangle (82e).

Preuve de l’importance du moment, le numéro 9 polonais avait les larmes aux yeux dans la foulée de ce but du break.

On ne passe pas le mur polonais

Critiqué pour son style frileux, Michniewicz peut rétorquer que son équipe est la seule à n’avoir encaissé aucun but en deux rencontres – en attendant les matchs des autres groupes. Peu mise en danger par le Mexique lors de son premier rendez-vous, la défense des Rouge et Blanc a connu plus de frayeurs ce samedi : une grosse frappe de Kanno (13e), une triple occasion bien gérée par Szczesny (55e) ou encore une frappe d’Al-Buraikan dans les nuages (60e), mais a tenu bon. La défense qui encaissait six buts contre les Diables rouges en juin (6-1) s'est bien consolidée, en cinq mois.

Très peu en vue offensivement contre le Mexique, à l’exception notable d’un penalty obtenu et non-converti par Lewandowski, la Pologne était cette fois disposée avec un Milik qui accompagnait Lewandowski devant alors que Zielinski était un cran plus bas. Après 35 minutes, cela n’avait pas amené beaucoup plus (un seul tir, suite à un corner). Dans l’ensemble, la maîtrise était plutôt saoudienne, mais la Pologne a été efficace, cette fois. Lewandowski a très bien géré un ballon dans la profondeur, pour centrer parfaitement en retrait pour Zielinski (1-0) et a inscrit lui-même le 2-0 sur une grossière erreur adverse.

Le VAR n’a pas aidé l’arbitre en première période: la Pologne aurait dû être réduite à 10

Wilton Sampaio a eu beaucoup de travail et a connu un match compliqué : s’il a justement sorti une carte jaune pour Matty Cash dès le quart d’heure, il a “oublié” de sortir un deuxième avertissement lorsque le latéral droit d’Aston Villa a donné un coup de coude dans le visage d’Al-Burayk sur un duel aérien dès la 20e minute. Une faute non-sifflée qui aurait pourtant clairement valu une deuxième jaune… voire la rouge. Le VAR est étonnamment resté muet.

Le VAR n'a pas été cohérent en première période.

Matty Cash peut s'estimer heureux: déjà averti, il aurait dû recevoir une deuxième jaune, voire même une rouge directe pour un coup de coude. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

À l’inverse, l’arbitre vidéo a rappelé l’arbitre brésilien en fin de première période pour revisionner un contact très léger dans le rectangle de Bieliek sur Saleh Al-Shehri. Wilton Sampaio a alors accordé un penalty qu’Al-Dawsari n’a pas converti (45e).

“Il y a un manque de cohérence du VAR” analyse notre expert arbitrage, Laurent Colemonts, ex-sifflet de D1. “S’il considère qu’il ne faut pas rappeler l’arbitre sur le coup de coude, alors il n’y a pas lieu de le rappeler sur le contact dans le rectangle. Pour rappel, le VAR est là pour intervenir en cas d’erreur claire et je n’ai pas l’impression que cette faute entre dans cette catégorie. À titre de comparaison, alors, il aurait fallu rappeler l’arbitre pour la petite faute de Witsel contre le Canada. J’ai l’impression que l’arbitre avait bien vu la phase en direct et ne l’avait pas jugée fautive… mais une fois que le VAR vous rappelle, difficile de ne pas siffler penalty, d’autant qu’on ne lui passe pas la phase à vitesse réelle mais au ralenti. Dans ces deux phases, le VAR n’a pas vraiment aidé l’arbitre qui ne fait pas un mauvais match par ailleurs.”

Pologne : Szczesny ; Bereszynski, Glik, Kiwior ; Cash, Bielik, Zielinski (63e Kaminski), Krychowiak, Frankowski ; Milik (71e Piatek), Lewandowski.

Arabie saoudite : Al-Owais ; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Boleahi, Al-Burayk (65r Al-Ghannam) ; Al Malki (85e Al-Obud) ; Al-Buraikan, Al-Najei (45e Al-Abed, 95e Bahbri), Kanno, Al-Dawsari (85e Al-Dawsari) ; Saleh Al-Sherhi.

Arbitre : Wilton Sampaio (Bré).

Avertissements : Kiwior, Cash, Milik, Almalki, Alamri.

Les buts : 39e Zielinski (1-0), 82e Lewandowski (2-0)