Hervé Renard, le faiseur de miracles, raconté par ceux qui l’ont connu : “Il sait motiver et provoquer ses joueurs”

J'étais surtout un coach qui pensait à attaquer, Hervé m'apportait son regard d'ancien défenseur.

Cet objectif ressemblait à une chimère ? Peut-être pour vous, mais pas pour un homme qui a mené la Zambie au sacre à la CAN 2012, à la surprise générale, alors que les Chipolopolos n’avaient jamais remporté le tournoi. Avec ce titre 2012, le Français gagne une réputation de faiseur de miracles.

En 2012, porté en héros par l'équipe zambienne, gagnante surprise de la CAN contre la Côte d'Ivoire en finale. ©Christian Liewig/Panoramic/Photo News

L’ancien défenseur à la carrière modeste – un seul match de D1 à Cannes – est passé de l’autre côté de la barrière à 30 ans, pour entraîner Draguignan dans les divisions amateurs. Puis il fait directement le saut vers l’international sous la houlette de Claude Le Roy, autre entraîneur français habitué à rouler sa bosse dans les sélections africaines. “C’est un ami commun, Pierre Romero (NDLR : agent immobilier) qui m’avait parlé d’Hervé qui venait d’être remercié à Draguignan. Hervé était différent, à l’époque : plus introverti, mais on sentait déjà ses qualités. Peu après je signais en Chine (NDLR : au Guizhou Renhe) et je l’emmenais avec moi. Moi, j’étais surtout un coach qui pensait à attaquer et lui m’apportait son regard défensif puisqu’il avait joué à ce poste.”

En 2008, Hervé Renard (à gauche) était l'assistant de Claude Le Roy (au centre) dans le staff de la sélection ghanéenne. ©Icon Sport

Le coach Renard nous a apporté l'élément qui manquait: la haine de la défaite.

Renard devient T1 à Cherbourg (National) ou encore Cambridge Utd (D3) avant de retrouver Le Roy comme adjoint au Ghana, pour une troisième place à la CAN 2008. Forcément, il a pris de la bouteille, depuis lors. “Mais pas assez vite à mon goût”, sourit Claude Le Roy. “Il a d’abord trop écouté. Hervé le dit lui-même : il avait un retard culturel et géopolitique, un domaine qui me passionne. Puis la chrysalide est devenue papillon.”

La génération dorée ivoirienne enfin sacrée

La joie après la victoire en finale de la CAN à la tête de la Côte d'Ivoire (2015), sa deuxième personnelle. ©PanoramiC / PHOTO NEWS

Le deuxième trophée continental d’Hervé Renard est un nouveau grand coup qu’il réalise à la tête de la Côte d’Ivoire, en 2015. Après des années d’échec, dont deux finales perdues, les Salomon Kalou, Wilfried Bony, Yaya et Kolo Touré remportent enfin la CAN. Son équipe remporte une finale irrespirable où Bary Copa, alors gardien de Lokeren, est décisif en arrêtant deux tirs au but ghanéens, puis en inscrivant la frappe décisive (9-8). "Pour la génération dorée, c’était une belle façon de marquer la fin de notre carrière internationale”, nous explique celui qui est aujourd’hui entraîneur de jeunes gardiens à La Gantoise. “Ce groupe avait une qualité technique indéniable mais il lui manquait un élément : la haine de la défaite. En plus de la discipline et de l’esprit de cohésion, le staff conduit par le coach Renard a su insuffler cet esprit de gagne. Il s’est comporté comme un vrai leader. Dès son arrivée, il a su assigner des objectifs clairs et a défini les moyens nécessaires pour les atteindre en bénéficiant du soutien de nos dirigeants et de l’État. Je pense qu’il applique ces principes partout il passe.”

On retrouve Renard, ses chemises blanches, ses pantalons noirs et sa belle mèche blonde sur le banc du Maroc, en 2016. Là aussi, il réussit son coup, du moins dans un premier temps. Après des années de querelles internes, les “Lions de l’Atlas” se qualifient en 2018 pour la première Coupe du monde depuis 1998. Malgré des éliminatoires prometteuses, le tournoi ne se déroule pas comme espéré puisque l’équipe de Boussoufa est battue par l’Iran (1-0) et le Portugal (1-0) avant de tenir l’Espagne en échec pour l’honneur (2-2).

C'est une forte personnalité; si on ne l'écoute pas, on ne joue pas, quel que soit son statut.

"Même si je n’ai pas eu une très bonne relation avec lui, je dois dire qu’il a fait du bon boulot”, éclaire Omar El Kaddouri, né à Bruxelles et formé à Anderlecht, puis devenu international pour les Lions de l’Atlas. “J’étais un joueur clé avant son arrivée, puis j’ai perdu ma place. À la CAN 2017, en huitièmes, on est éliminé 1-0 par l’Égypte. Il m’a reproché ce but encaissé et ne m’a plus convoqué. C’est un coach à la forte personnalité, qui vous fera savoir si quelque chose ne lui convient pas. Si on ne l’écoute pas, on ne jouera pas, quel que soit le statut.” Renard a d’ailleurs eu du mal avec Hakim Ziyech, qu’il n’a plus repris pendant un moment. “C’est un entraîneur qui travaille beaucoup sur l’envie, qui demande à ses joueurs de mettre de l’agressivité. Pour le dernier match qualificatif et décisif pour la Coupe du monde, en Côte d'Ivoire, il avait préparé une vidéo où les familles envoyaient un message d’encouragement aux joueurs, ce qui avait transcendé l’équipe.” "Sans trop dévoiler de secrets de vestiaires, je peux vous dire que ses causeries d’avant-match étaient mémorables”, acquiesce Copa.

Ses talents de motivateur sont toujours bien là, comme l’illustre cette vidéo où on le voit remonter les bretelles de ses joueurs à la mi-temps d’Argentine-Arabie saoudite, leur demandant s’ils veulent prendre un selfie avec Messi ou gagner le match, avec le résultat final que l’on sait.

”Pour moi, son talent premier n’était pas technique mais bien mental”, poursuit Copa. “Il savait quand relâcher la pression, quand la mettre. Il arrivait à cerner les sentiments de certains, à comprendre leur fonctionnement, quitte à les provoquer, ce qui générait parfois des réactions positives.”

À Lille (2015), les choses se sont nettement moins bien passées. ©PanoramiC / PHOTO NEWS

Mais il n’y a pas que des beaux moments, dans la carrière de Renard. Ses passages sur les bancs de Ligue 1 n’ont pas été des réussites. Engagé par un Sochaux mal en point en octobre 2013, il ne parvient qu’en partie à redresser la situation et est relégué en Ligue 2 en fin de saison, à deux points près. Son épisode lillois sera plus court, encore : intronisé à l’aube de la saison 2015-16, il est remercié en novembre. “Ce ne sont pas des échecs à mes yeux : un coach est un peintre tachiste et a besoin de temps”, estime Le Roy. “Il n’est pas tombé sur les bonnes personnes, surtout à Lille.” “Peut-être qu’en demander autant qu’en sélection tous les jours en club, c’est plus compliqué”, s'interroge Omal El Kaddouri.

Mais malgré ces aventures moins réussies, Hervé Renard dégage l’image d’un entraîneur apprécié, aux qualités humaines réelles. “Pour son bizutage, il nous avait fait rire, en chantant sans retenue et en dansant sur une table”, raconte El Kaddouri. “Il aime qu’il y ait une bonne ambiance dans son groupe.” “Hervé, c’est quelqu’un de bien, et je pense que ça paie, au final”, conclut Claude Le Roy.