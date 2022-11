Gvardiol, l’adversaire des Diables rouges que tout le monde s’arrache

Ce n’est pas comme s’il avait besoin de publicité. La Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone ont été cités comme potentiels futurs employeurs. Mais Chelsea tiendrait la corde. Le Croate est l’un des jeunes défenseurs les plus surveillés du continent et l’un des plus gros potentiels à son poste.

Les défenseurs centraux gauchers sont une denrée rare. Surtout de ce niveau. Pas étonnant, donc, que sa valeur soit évoluée à 60 millions alors qu’il n’en valait “que” 25 il y a un an.

Validé par Thierry Henry

Il a tapé dans l’œil de tous les clubs et des plus éminents spécialistes. À commencer par l’entraîneur adjoint de Roberto Martinez, Thierry Henry. “Je peux nommer beaucoup d’équipes qui le veulent. C’est un bon défenseur, avec tout ce que cela implique dans les airs et sur coups de pied arrêtés. Il est puissant et bon à la passe. Chapeau à la Croatie et au Dinamo Zagreb qui arrivent toujours à former de bons joueurs.”

Son surnom, Little Pep, fait référence à Guardiola.

Son club, le RB Leipzig, se frotte les mains. Arracher Gvardiol à son club formateur, le Dinamo Zagreb, en 2021, a coûté 16 millions hors bonus. On peut déjà annoncer qu’il partira pour au moins quatre fois ce montant.

Sa décision de choisir la Bundesliga plutôt que la Premier League en a surpris plus d’un. “Et pourtant Marcelo Bielsa (NdlR : qui était coach de Leeds) m’appelait très souvent, les dirigeants du club anglais aussi. Mon rêve est de jouer en Premier League, mais j’ai réfléchi au fait que j’avais seulement 19 ans (NdlR : à l’été 2021) et que j’allais me faire manger physiquement là-bas. Je pense que la Bundesliga est actuellement plus adaptée pour moi.”

Une déclaration qui met en avant l’intelligence du jeune homme au physique de brute épaisse et aux pieds d’artiste. Son surnom ? Little Pep, en référence à Pep Guardiola avec qui il partage un talent de relanceur et une vraie vision du jeu.

Ses multiples qualités, il les doit à une formation exceptionnelle – le club de Zagreb est aussi à la base de l’éclosion de Modric et Kovacic – et au fait qu’il a longtemps joué latéral gauche – il l’a encore fait en équipe nationale – et milieu défensif.

Il faudra les muscles de Lukaku pour bouger les Croates

Au sommet de tous les classements

Juste avant de jouer sa première Coupe du monde, Gvardiol a été nommé au trophée Kopa, élisant le meilleur jeune joueur au monde. Il a terminé à une honorable sixième place derrière, notamment, le vainqueur Gavi.

L’Observatoire du football (CIES) l’a, par contre, pointé dans son classement des joueurs les plus prometteurs au monde. Il est même le meilleur né en 2002. Les autres dans son cas sont Vinicius Jr (2000, Real Madrid), Bukayo Saka (2001, Arsenal), Jude Bellingham (2003, Dortmund) et Pablo Gavi (2004, Barcelone). Une preuve supplémentaire de la pureté de son pedigree.