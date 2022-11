Menés au score suite à la seule frappe des Pays-Bas en première période venue des pieds de la star montante, Cody Gakpo, les Équatoriens n’ont rien lâché. Mieux, ils ont littéralement asphyxié les Bataves pour finalement revenir à la marque via l’inévitable Valencia. Sans un bon Noppert et surtout la chance (notamment sur la frappe de Plata sur le montant), les Pays-Bas essuyaient leur première défaite.

La belle série de l’Équateur prend fin…

Avant ce match face aux Pays-Bas, les Équatoriens restaient sur une impressionnante série de sept matchs consécutifs sans prendre le moindre but. Le jeune prodige du PSV, Cody Gakpo, est donc venu briser la magnifique série de la Tri et, au passage, inscrire son second but de la compétition. Aussi, la Tri n’y arrive toujours pas face à une équipe européenne puisque l’Équateur en est à deux succès en huit rencontres face à un pays du vieux continent.

Les Pays-Bas et l'Équateur se quittent dos à dos, le Qatar officiellement éliminé de la Coupe du monde (1-1)

Celle de Louis Van Gaal se poursuit !

Plus que jamais, la star de cette équipe des Pays-Bas ne se trouve pas sur le terrain mais bien le long de la touche. Louis Van Gaal attire toujours la lumière sur lui.

Louis Van Gaal est plus que jamais la star de cette sélection néerlandaise. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Et ses statistiques n’y sont pas étrangères. Avant ce match face à l’Équateur, le tacticien batave restait sur une série de huit matchs consécutifs sans défaite en Coupe du monde (avant la séance de tirs au but). Van Gaal va pouvoir ajouter une neuvième rencontre à sa série qui est désormais constituée de six victoires et trois partages.

Gakpo rejoint Depay

Déjà buteur contre le Sénégal pour le 1-0, Cody Gakpo a récidivé ce vendredi face à l’Équateur. Il devient le second joueur néerlandais à inscrire deux buts pour ses deux premières apparitions en Coupe du monde. Le dernier joueur à avoir réalisé cette performance n’était autre que Memphis Depay au Brésil en 2014, renvoyé sur le banc par Gakpo ! “Il est encore jeune mais oui, il peut devenir la star de cette Coupe du monde”, a précisé son sélectionneur avant la rencontre.

Valencia encore plus dans la légende

Double buteur lors du match d’ouverture, Enner Valencia a récidivé ce vendredi face aux Pays-Bas. Le coéquipier de Batshuyai au Fenerbahce a inscrit les six derniers buts de son pays en Coupe du monde. “Il assume son rôle de leader. Il est notre superman”, a précisé Gustavo Alfaro. Malheureusement, le buteur maison est sorti sur civière en se tenant la tête. C’est désormais tout un peuple qui retient son souffle.

Enner Valencia en est déjà à trois buts dans cette Coupe du monde. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Le Qatar éliminé

La deuxième conséquence de ce succès des Pays-Bas, outre leur qualification pour les 8es de finale, c’est l’élimination confirmée du pays hôte, le Qatar. Pour rappel, les Qataris, battus 1-3 par le Sénégal, devaient espérer une victoire de l’Équateur face aux Oranje (ainsi qu’un succès de la Tri contre le Sénégal conjugué à un succès du Qatar contre les Pays-Bas).

Le Qatar n’était tout simplement pas à sa place