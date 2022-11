Selim Amallah revient sur sa mise à l’écart au Standard : “Cela a été un mal pour un bien”

Après la rencontre, nous l’avons retrouvé en zone mixte. Heureux de ce partage. “Toute l’équipe a fait un grand match, on a énormément couru. Il ne nous a pas manqué grand-chose pour gagner. Mais on n’a pas joué contre n’importe qui”, expliquait celui qui est plutôt bien parvenu à cacher son manque de rythme. Aligné comme numéro 8, il a surtout fait un gros boulot défensif face au milieu croate. “Cela m’a fait du bien de rejouer un match et je pense que cela a été, j’ai beaucoup travaillé durant la période où j’ai été absent avec le Standard.”

"Cela a été compliqué mais j'ai pensé à moi et au Mondial."

Flashback. Suite à l’échec de ses négociations avec le club liégeois pour une prolongation de contrat, Amallah s’est entraîné avec les U23 depuis le début du mois d’octobre. “Cela a été compliqué mais je m’entraînais pour moi. Je devais juste penser à moi et au Mondial et au final, cela a été un mal pour un bien”, explique celui qui a pu éviter les blessures “grâce” à cette situation. Ces deux derniers mois, il n’était pas rare que le milieu de terrain enchaîne les journées avec deux séances, pour garder la forme au maximum. À l’une ou l’autre reprise, nous l’avions croisé dans les couloirs du centre de l’entraînement du Standard et il était apparu serein et souriant. Il n’avait pas du tout l’attitude d’un joueur au 36e dessous. S’il était si relax, cela s’explique par le fait qu’il avait été rassuré par son sélectionneur (Walid Regragui) sur le fait que sa situation ne l’empêcherait pas de faire partie de la liste des 26 Lions de l’Atlas pour le Mondial. “Il me donne beaucoup de confiance et compte énormément sur moi”, souligne Amallah.

Sa titularisation a fait débat au Maroc

Au Maroc, il avait pourtant été au cœur de certaines discussions avant le premier match du Mondial. “Vu son manque de rythme, on se disait que c’était peut-être mieux de ne pas le mettre dans le onze de base mais finalement, il a apporté satisfaction”, précise Mouhib Abdelilah, journaliste pour plusieurs médias marocains. Mais Amallah est-il prêt à enchaîner ? “Bien sûr, je me sens bien”, rétorque le principal intéressé sans la moindre hésitation. Si c’est le cas, il sera titulaire face à la Belgique, dimanche. Et la tendance va dans ce sens, d’autant plus que le match sera évidemment spécial pour le natif de Hautrage, près de Saint-Ghislain (Hainaut). “J’ai hâte d’y être. On devra être costauds face à cette équipe que je connais forcément très bien. Mais je n’ai pas donné de tuyaux au coach et à mes équipiers, nous avons un staff très compétent pour analyser au mieux les Diables. J’en connais deux ou trois et j’attends ce match depuis le jour du tirage au sort. On va tout donner pour le gagner.”

Et faire un petit pied de nez à son deuxième pays de cœur. Avant de décrocher un transfert dès janvier, pour ne pas vivre six nouveaux mois dans l’ombre ? “Je me concentre d’abord sur le Mondial”, termine-t-il.