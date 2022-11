Qatar – Sénégal : malheur au vaincu !

Battus par l’Équateur et par les Pays-Bas sur le même score (0-2), les champions d’Asie et d’Afrique, le Qatar et le Sénégal, sont déjà au pied du mur. Autrement dit, celui qui perdra cette rencontre pourra déjà dire au revoir à ses rêves de qualification pour les huitièmes de finale. En cas de défaite, le Qatar serait le pays hôte d’une Coupe du monde éliminé le plus rapidement dans le tournoi.