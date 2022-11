Pays-Bas – Équateur : Valencia et Gakpo ont fait parler la poudre

Gakpo affole les compteurs

C’était d’abord au jeunot Gakpo de faire parler la poudre et surtout son talent. D’une frappe limpide, puissante et parfaitement placée, il mettait les siens aux commandes. Ce but était déjà son deuxième en Coupe du monde faisant ainsi de lui le second joueur néerlandais à marquer deux fois dans ses deux premiers matchs de Coupe du monde après Memphis Depay en 2014. Il s’agissait également là de son cinquième but lors des cinq dernières rencontres des Pays-Bas. Des statistiques impressionnantes direz-vous ? Attendez la suite.

Depuis le début de saison, celui qui avait été lancé par l’actuel T1 de l’Antwerp, Mark Van Bommel, a un pied dans 34 buts en seulement 28 rencontres. Face à la Tri, Gakpo a inscrit son 16e but de la saison (auquel il faut ajouter, vous l’aurez compris, 14 assists). “Il est encore jeune mais, oui, il peut être la star de cette Coupe du monde”, assurait Van Gaal avant le match.

Clap de fin pour le Qatar dans sa Coupe du monde

Le Real, Liverpool, le Bayern et Man United le veulent

Les bonnes prestations de Gakpo au Qatar font les affaires de son club, le PSV, où il est encore sous contrat jusqu’en 2026. La cote du Néerlandais ne cesse de grimper au même titre que sa valeur marchande. L’été passé, de nombreuses formations s’étaient déjà penchées sur son cas. Ce fut le cas de Leeds, Manchester United ou encore Chelsea. “Durant tout le mercato, je me demandais continuellement ce qui allait se passer”, avait alors expliqué celui qui évolue au PSV depuis ses 8 ans. ”Chaque jour, tu te demandes si c’est ton dernier au club.”

En sélection comme en club ; Cody Gakpo est au top cette saison. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Force est de constater que cette incertitude n’a eu aucun effet sur son rendement. Aujourd’hui, d’autres grands d’Europe semblent prêts à casser leur tirelire pour s’adjuger ses services. C’est le cas du Real Madrid, du Bayern, de Manchester United ou encore de Liverpool. Alors que l’on parlait de 40M € cet été, le prix de Gakpo aurait été fixé à 60M € par le PSV (avant d’encore grimper ?). Son agent devrait entamer les discussions avec les différents clubs intéressés après le Mondial. Une chose est certaine, avec Cody Gakpo, l’avenir de la sélection Oranje semble assuré.

Valencia s’offre une seconde jeunesse

De pourtant dix ans l’aîné de Gakpo, l’Équatorien Enner Valencia n’a pas à rougir face aux statistiques du Néerlandais. En marquant vendredi, l’attaquant du Fenerbahce est devenu le 3e co-meilleur buteur de la Coupe du monde depuis l’édition brésilienne de 2014.

Enner Valencia le montre : c'est dans la tête que tout se passe. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Seuls Messi et Ronaldo ont également inscrit six buts, tout comme Valencia. Mais là où c’est encore plus remarquable dans le chef de l’Équatorien, c’est que ces six buts représentent l’ensemble de ceux marqués par son pays en Coupe du monde depuis 2014. Valencia a d’autant de mérite qu’il n’a pas disputé l’édition russe de 2018. Cette saison, Valencia en est déjà à 18 buts inscrits (et quatre assists). De belles performances qui poussent son club, le Fenerbahçe, à précipiter les discussions pour la prolongation de son contrat qui arrive à son terme en juin prochain. Le club turc souhaite le prolonger pour deux ans.

Tout le peuple équatorien retient son souffle

Sorti en boitant lors du match d’ouverture contre le Qatar suite à des coups reçus sur le genou droit, c’est cette fois sur civière que Enner Valencia a quitté l’aire de jeu face aux Pays-Bas avant de se relever une fois arrivé sur la touche. “Je le ferai jouer même sur une jambe”, avait assuré, avant le match son sélectionneur Gustavo Alfaro. Reste à voir si Valencia sera en mesure d’être aligné contre le Sénégal mardi.

La fiche du match :

Pays-Bas : Noppert, Timber, Van Dijk, Aké, Dumfries, Koopmeiners (80e De Roon), De Jong, Blind, Klaassen (69e Berghuis), Bergwijn (46e Depay), Gakpo (79e Weghorst).

Équateur : Galindez, Preciado, Torres, Hincapié, Porozo, Estupinan, Mendez, Plata (90e Ibarra), Caicedo, Valencia (90e Rodriguez), Estrada (74e Sarmiento).

Arbitre : M. Mustapha Ghorbal.

Avertissements : Mendez.

Les buts : 6e Gakpo (1-0 ; assist : Klaassen), 49e Valencia (1-1).