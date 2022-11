« One love »: les Diables rouges dévoilent leur photo officielle pour la Coupe du monde

Sur les deux photos, le capitaine belge Eden Hazard porte un brassard "One Love". La fédération belge a d’ailleurs diffusé les illustrations sur Twitter, avec la mention "One Love" et le dessin d’un arc-en-ciel.

Suite à l’interdiction de la Fifa de porter le brassard arc-en-ciel sur le terrain lors du Mondial, la Belgique avait choisi de ne pas risquer pas porter le brassard symbolique.