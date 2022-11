On a retrouvé Aragon Espinoza avant Equateur - Pays-Bas : “On veut écrire l’histoire du pays”

L’union fait la force

Lors du match d’ouverture face au Qatar, les Équatoriens n’ont pas tremblé une seule seconde. “On n’a pas vu une grande prestation, mais on a fait le job, assure Espinoza. On ne donne aucun espace d’expression à nos adversaires. C’est un domaine dans lequel on s’est largement amélioré ces dernières années. L’Équateur peut aussi compter sur des individualités qui savent faire la différence. Mais si tu me demandes quelle est la force principale de notre sélection, c’est l’union, la cohésion et surtout l’humilité. On a des joueurs qui sont de gros bosseurs et qui veulent écrire l’histoire du pays.”

Quand on demande à Espinoza quelle est la réelle ambition de sa sélection lors de ce Mondial qatari, il n’y va pas par quatre chemins. “On est là pour l’emporter. Si tu ne vois pas grand, tu n’iras jamais nulle part. Honnêtement, j’ai confiance en mon pays, car on est capable de battre n’importe qui.”

“On est capable de battre n'importe qui.”

Refonte du foot équatorien

En 2019, Aragon Espinoza nous déclarait ceci sur le foot équatorien : “En Équateur, la mentalité n’est pas toujours bonne.” Aujourd’hui, le discours de notre homme a bien changé. “Il y a eu un changement au niveau des mentalités, avoue-t-il. Les joueurs ont compris que pour faire une carrière en Europe, il fallait impérativement changer notre façon de travailler. Aujourd’hui, le footballeur équatorien est un gros bosseur. Il y a eu une refonte du football équatorien ces dernières années. Je ne dis pas qu’on va gagner la Coupe du monde, mais je peux dire que les joueurs au sein de l’équipe nationale, et ceux qui n’y figurent pas, vont tout faire pour, un jour, se rapprocher de ce rêve fou. La sélection actuelle est vraiment la meilleure de l’histoire du pays. Cette formation n’a plus aucun rapport avec celle qui effectuait ses débuts en Coupe du monde en 2002.”

Enner Valencia est plus que jamais le porte-étendard de la sélection équatorienne. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Vous l’aurez compris, au pays, on fonde énormément d’espoirs en la formation de Gustavo Alfaro et surtout en son capitaine, Enner Valencia. “C’est un joueur d’une importance capitale pour nous, précise l’ancien gardien. Il a joué en Angleterre et sait ce que veut dire de jouer au haut niveau. À mon sens, même s’il a déjà 33 ans, je suis persuadé qu’il peut encore évoluer trois à quatre ans et continuer à aider le foot équatorien à se développer. C’est un attaquant redoutable qui peut marquer contre n’importe qui.”

La Belgique, le tremplin parfait

Tout comme Ángelo Preciado (Genk) et Moises Caicedo (Beerschot), Aragon Espinoza a lancé sa carrière européenne en Belgique, un pays qu’il estime comme incontournable pour ses compatriotes mais pas uniquement. “Votre championnat, c’est un tremplin pour jouer dans des grands championnats. Cela ne vaut pas uniquement pour les joueurs équatoriens, mais pour énormément de nationalités. La Belgique est une plaque tournante pour plein de joueurs qui ont fait une grande carrière. C’est une vitrine incroyable. Cela a été le cas pour Caicedo et encore pour Preciado. Les exemples sont nombreux.”

Le Limbourgeois Angelo Preciado a déjà délivré un assist dans cette Coupe du monde. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Et Espinoza d’aller plus loin : “Pour moi, la Belgique est le centre du football mondial. Même si je sais que cela ne serait pas possible (NdlR : les deux pays se rencontreraient avant), j'aimerais une finale Belgique – Équateur.”

Un appel du pied…. au Standard

Aujourd’hui, en plus de supporter son pays, Aragon Espinoza est également le président d’un club de division inférieure, Emanuel Sporting Club à Esmeraldas, sa ville natale. Espinoza aimerait voir son ancien employeur belge, le Standard, l’aider à faire grandir son club.

Aragon Espinoza aimerait collaborer avec le Standard. “Il y a beaucoup de bons joueurs en Équateur.” ©ennio cameriere

“Je m’occupe de tout, tout seul. Financièrement, ce n’est pas toujours facile et comme tout le monde le sait, l’argent est le nerf de la guerre. Je cherche des investisseurs. Pourquoi ne pas collaborer avec les propriétaires du Standard et, dans le futur, voir débarquer à Sclessin nos meilleurs éléments ?”