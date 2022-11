Après être devenue la première nation hôte de la Coupe du monde à perdre son match d’ouverture dans l’histoire du football, le Qatar pourrait devenir le pays organisateur le plus rapidement éliminé en fonction du résultat de la rencontre entre les Pays-Bas et l'Équateur qui débute à 17h. Pour que le Qatar se qualifie, il faudrait en effet que l'Equateur batte les Pays-Bas avant de s'imposer face au Sénégal mardi prochain pendant que le Qatar écarte les Néerlandais. Enfin, dans ce scénario, le Qatar devrait obtenir une meilleure différence de buts que les Pays-Bas et le Sénégal. En revanche, tout autre résultat qu'une victoire équatorienne face aux Oranje en début de soirée, éliminerait directement le pays organisateur

Clairement, ce Qatar, que la plupart des observateurs pointaient, à juste titre, comme le Petit Poucet, n’avait pas les armes pour revendiquer autre chose dans cette compétition. À leur décharge, les Qataris ont été plus vaillants après le repos méritant, au passage, d’inscrire leur premier but en Coupe du monde.

Coupe du monde 2022: le Sénégal l'emporte face au Qatar et se relance dans le groupe A (1-3)

Barsham pas plus rassurant que Al Sheeb

Totalement passé à côté de son match d’ouverture, qu’il se rassure, il n’était pas le seul, le gardien Saad Al Sheeb a été relégué sur le banc par son coach espagnol, Sanchez Bas. De l’autre côté, Aliou Cissé, lui, avait décidé de maintenir Edouard Mendy, lui aussi décrié après son match d’ouverture. Dans les cages qataries, on retrouvait donc Meshaal Barsham qui est la doublure de Al Sheeb tant en équipe nationale qu’en club à Al-Sadd. Tout comme son coéquipier, Barsham s’est loupé sur sa première sortie aérienne sans que cela porte à conséquence. À la 38e, il nous gratifiait d’un contrôle de balle loupé en dehors de sa surface, provoquant des sueurs froides à tout un stade.

Muntari pour la postérité

Même si son pays est éliminé, le 25 novembre 2022 restera à jamais gravé dans la mémoire de Mohamed Muntari. L’attaquant d’Al Duhail est devenu le premier joueur qatari à inscrire un but en Coupe du monde. Il s’agissait là du 12e but en sélection de l’attaquant à la double nationalité (ghanéenne et qatarie).

Mohammed Muntari se souviendra longtemps du 25 novembre 2022. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Des bourdes à répétition

Tout au long de la première période, les défenseurs qataris ont multiplié les erreurs techniques aux abords de la surface offrant des esquisses d’opportunités aux Sénégalais. Jusqu’à la 40e minute, cela n’avait pas porté à conséquence jusqu’à l’énorme bévue de Khoukhi qui se trouait totalement sur un ballon qu’un U10 aurait pu maîtriser.

Le Sénégal n’impressionne pas

Si le Qatar n’a pas brillé sur ces deux premiers matchs, le Sénégal, lui, n’a guère été plus séduisant. Alors que l’on attendait une réaction après la défaite contre les Pays-Bas, les champions d’Afrique en titre ont été plutôt timorés durant la première période et ce, malgré le but de Dia survenu suite à… une erreur individuelle adverse. Après le repos, les hommes d’Aliou Cissé ont rapidement fait le break mais par la suite, ils n’ont pas convaincu réussissant même à laisser le Qatar reprendre espoir en fin de match.