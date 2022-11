Réduits à 10, le Pays de Galles ne voyait pas le fond du tunnel contre l’Iran en début de journée. Doublement punis en fin de rencontre, les Gallois devront créer l’exploit contre l’Angleterre, qui a partagé contre les USA dans un match très peu intéressant, s’ils veulent espérer aller plus loin, et encore... Tout dépendra également de l’issue de l’autre match, Iran - USA. Entre l’émotion pendant l’hymne et les affrontements entre supporters Iraniens après le match, on sait à quel point une qualification serait un symbole pour le pays. Ces matchs se joueront en même temps le mardi 29 novembre à 20h.

2 Enner Valencia, seul buteur de l’Équateur, sort blessé

Valencia a désormais marqué les 6 derniers buts de sa sélection nationale puisqu’il a remis le couvert lors du partage contre les Pays-Bas. Des Néerlandais peu inspirés et sans esprit de révolte n’ont joué qu’une quinzaine de minutes dans ce match et n’auraient pas pu revendiquer plus qu’un nul... Ils auraient même peut-être mérité une défaite. Néanmoins, l’Équateur devra peut-être se passer de son buteur phare puisque celui-ci est sorti sur blessure, tout comme lors du match d’ouverture.

3 De Bruyne a alimenté les médias en conférence de presse

L’Homme du match de la rencontre contre le Canada était à la conférence de presse ce matin et il a bien été interrogé par nos confrères journalistes présents sur place. Il a évoqué son altercation avec Alderweireld, le retour de Lukaku à l’entraînement, le niveau de la Belgique ("l a Belgique n’aura" aucune chance "si elle continue de jouer comme contre les Canadiens", a-t-il dit) et le match contre le Maroc.

4 Le Qatar n’a pas sa place au Mondial, mais il a marqué son premier but de son histoire dedans

Premier pays éliminé suite aux deux défaites lors de ses deux premiers matchs, le Qatar a trouvé un peu de lumière dans l’ombre de la défaite contre le Sénégal : ils ont marqué leur premier but de l’histoire de la Coupe du Monde! Et à la maison s’il vous plaît. Bon, c’est sûrement car ils l’organisent qu’ils y sont à ce Mondial, surtout quand on voit le premier but du Sénégal, mais il faut rester positif...

5 Neymar sera absent contre la Suisse, la France préface la rencontre contre le Danemark

Sorti sur blessure contre la Serbie, Neymar souffre d’une entorse de la cheville et sera absent contre la Suisse. La poisse continue pour le n°10… Côté français, on perd peut-être aussi un joueur en plus, Kingsley Coman a été touché à l’entraînement, mais on sait surtout que le match contre le Danemark sera loin d’être facile. Battus par deux fois par les Danois cette année, les Bleus doivent compter sur un Danemark motivé pour le match de ce samedi.