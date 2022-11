Des larmes avaient déjà coulé lors de l’hymne national iranien. Ce tournoi est vraiment à part dans les esprits perses. Les joueurs sont portés par une force supérieure à leur simple envie de bien faire. Il n’y a qu’à voir la célébration du but de la délivrance de Cheshmi. Les 25 autres joueurs du groupe lui ont bondi dessus. La scène s’est répétée sur le break à la 101e minute de la rencontre.

"Je dois souligner ce qu’ont réalisé mes joueurs”, dit Carlos Queiroz, sélectionneur de l’Iran. “Ils ont montré qu’ils aiment le football. Ils méritent d’être soutenus. Nous voulons jouer pour les fans et l’avons fait avec beaucoup de caractère.”

"Nous avons été touchés dans notre fierté et nous venons de mettre un bon bandage sur la plaie."

Des fans dont les jouent brillaient de larmes dès l’hymne national. Les joueurs ont été poussés par l’émotion qui arrive en direct du pays par les tribunes du Qatar. Car les Iraniens ont gagné au courage. Qualitativement, ils ne sont pas meilleurs que les Gallois. Ils ont juste été plus courageux, plus motivés.

Plus unis également. À commencer par la star Azmoun qui s’est mis au service du collectif. Une union d’autant plus fort qu’en dehors du stade, des tensions sont apparues entre opposants et partisans du gouvernement iranien. Mais durant 106 minutes, seul le terrain comptait vraiment.

L’Iran entre contestation, répression et actions

"Nous devions nous départir du mauvais sentiment que nous avait laissé le match face à l’Angleterre (NdlR : défaite 6-2), explique Queiroz, visiblement touché par la déconvenue d’entrée de tournoi. Parfois, on peut perdre notre dignité, notre honneur. Nous avons été touchés dans notre fierté et nous venons de mettre un bon bandage sur la plaie.”

Ce bandage a des airs de qualification. L’Iran jouera une finale mardi face aux États-Unis. Un nouveau match fort en émotions.

Les Iraniens acclamés par les fans gallois

Les supporters gallois ne s’y sont pas trompés. Aussi fair-play que résignés, ils ont copieusement applaudi les Iraniens lors de leur tour d’honneur.

Ils se sont certainement plus délectés de la prestation de la Team Melli que de leurs Dragons. À bout de souffle, incapables de mettre le feu à ce début de tournoi. À l’image de Gareth Bale dont la seule réaction a été de se déclarer “assommé par le résultat.” En deux matchs complets, le leader de cette équipe a brillé sur un seul geste lors du premier match. Il a été invisible le reste du temps.

Avec un point sur six et un dernier match face à l’Angleterre, le pays de Galles commence doucement à penser à réserver son vol vers Cardiff. Il leur faudra un miracle pour espérer se qualifier pour le tour suivant.

Ce qu’il faut retenir de pays de Galles – Iran (0-2) : L'Iran l’a mérité malgré la poisse de Gholizadeh

La fiche du match :

pays de Galles : Hennessey ; Davies, Rodon, Mepham ; Roberts (57e Johnsson), Ramsey, Ampadu (77e Allen), Williams ; Bale, Moore, Wilson (57e James).

Iran : Hosseini ; Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi ; Gholizadeh (77e Jahanbakhsh), Nourollahi (78e Cheshmi), Ezatolahi (83e Karimi), Hajsafi (77e Torabi) ; Taremi, Azmoun (68e Ansarifard).

Arbitre : M. Escobar Toca

Avertissements : Rodon, Rezaeian, Jahanbakhsh

Les buts : 90e+8 Cheshmi (0-1), 90e+11 Rezaeian (0-2)