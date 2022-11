La compagne de Thibaut Courtois se confie: “J’ai confiance, je pense qu’on peut devenir champions du monde”

Elle et le gardien ont fait connaissance sur Instagram. Thibaut a commenté une photo de Mishel avec son chien, en écrivant “mignon”. La conversation a commencé et, un an et demi plus tard, c’est l’amour fou. Les deux sont même fiancés après une demande en mariage très romantique sur un yacht lors de vacances sur la côte amalfitaine. “Je ne suis pas encore occupée avec la préparation de la fête, raconte Mishel, dans un anglais parfait. On n’a même pas encore fixé la date. Cela dépend du calendrier foot. On a commencé à essayer de voir ce qu’on pouvait faire avant que Thibaut ne parte à la Coupe du monde. Mais bon, rien ne presse. Je veux que Thibaut soit focalisé à fond sur le tournoi. C’est aussi ce qu’il veut. Il ne se permet pas de penser à autre chose qu’à ce Mondial.”

Un Mondial qui rend Mishel optimiste. “J’ai confiance. Je pense qu’on peut devenir champions du monde.” C’était avant de voir son Thibaut devoir jouer les héros face au Canada. “Thibaut a été élu meilleur gardien du monde au dernier gala du Ballon d’or. Quand tu as un tel joueur, tu as automatiquement une chance, non ?”

Thibaut Courtois remporte le Trophée Lev Yachine

C’est la première fois que Mishel assiste à une Coupe du monde. “Mais j’ai toujours aimé le foot. C’est génial d’être ici. Mais avec Thibaut, c’est encore plus spécial. L’implication émotionnelle est grande. Je vis le tournoi intensément, comme quand Thibaut joue au Real Madrid. J’essaie de le soutenir du mieux que je peux. Je suis à Dubaï avec les parents de Thibaut et on vient juste au Qatar les jours de match. Mais on se parle évidemment beaucoup. On s’appelle même juste avant chaque rencontre.”

Après les matchs, les Diables rouges ont le droit de bavarder quelques minutes avec la famille dans les tribunes. “C’est chouette parce que la chance existe que je ne le revoie pas avant le 18 décembre (NdlR : jour de la finale). J’espère vraiment que ça se passera ainsi. On tiendra bien le coup (sourire). Il y a quand même le jour consacré aux familles après le match contre le Maroc dimanche. Je me réjouis de rencontrer les autres femmes de Diables. À Madrid, j’ai sympathisé avec des copines d’autres joueurs mais ici, pas encore.”

Mishel connaît par contre assez bien la Belgique. “J’étais récemment à Anvers pour une séance photo dans le secteur du diamant. J’ai aussi visité Bruxelles. C’est chouette de rencontrer la famille de Thibaut. On m’a accueillie chaleureusement. On écrit beaucoup sur notre relation, ce que je comprends vu qu’on est connus tous les deux, mais je sens du respect en Belgique.”

La famille Courtois devrait encore s’agrandir. Mishel veut des enfants. “On y pense mais il n’y a encore aucune annonce (rires). Ce sera sans doute après le mariage. On a déjà une petite famille avec Adriana et Nicolas (NdlR : les enfants de Thibaut nés d’une précédente relation). Tout se passe super bien entre nous et ce serait génial qu’on puisse avoir des enfants. Mais d’abord la finale !”