Hakimi et Mazraoui, très incertains

Mais la douche froide allait seulement arriver : "Deux questions à chaque joueur puis on doit partir s’entraîner", annonçait l’attaché de presse.

Et pas question de déborder un peu. Au bout des quatre questions, la conférence de presse s’est arrêtée. Elle a duré 4 minutes et 22 secondes. "Le match contre la Belgique ? Ce sera un grand match face à une grande équipe. On va se préparer pour être prêts", répondait Cheddira. C’était la déclaration la plus tapageuse du jour…

Les journalistes marocains remplissent de toute manière les pages avec autre chose. Au pays, c’est la grosse inquiétude : le Parisien Achraf Hakimi (cuisse) et le Munichois Noussair Mazraoui (côtes) sont blessés et incertains pour le duel de dimanche face aux Diables. Ils n’étaient pas à l’entraînement et ont passé des examens à l’hôpital. Les résultats n’ont pas encore donné de décision ferme, dans un sens ou dans l’autre. "Pour Hakimi, on saura ce vendredi après de nouveaux examens. Pour Mazraoui, le staff attendra jusqu’à samedi pour trancher", lâchait le docteur Hifti, via une vidéo sur le site officiel de la fédération.

Qui mettre face à Eden ?

Le Maroc se demande déjà comment le sélectionneur Walid Regragui fera si les deux stars sont absentes dimanche. À gauche, pas trop de souci, même si le niveau baissera : Attiyat Allah, du Wydad Casablanca, sera aligné. Il était monté avec pas mal d’énergie à la sortie de Mazraoui mercredi face à la Croatie (0-0). Mais que faire à droite ? Hakimi et Mazraoui sont les deux arrières droits du noyau. Mazraoui a accepté de dépanner à gauche pour permettre aux deux vedettes de jouer en même temps. Derrière, il n’y a aucun autre back de métier. Il devra sans doute décaler un défenseur central remplaçant à ce poste mais c’est dangereux face à Eden Hazard ", prophétise déjà un journaliste marocain.

Hakim Ziyech, l’autre grande vedette du noyau, était, lui, bien sur la pelouse jeudi soir. Il s’est contenté d’exercices de stretching et d’un peu de vélo, comme les autres titulaires de mercredi, dont le Standardman Selim Amallah.