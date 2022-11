1. Conserver l’esprit qui a amené la série des 36 matchs sans défaite

Avant de chuter, l’Argentine arrivait forte d’une série de 36 matchs sans défaite qui lui permettait de remplir ses valises de confiance. Son sélectionneur, Lionel Scaloni, a passé trois jours à convaincre ses troupes et son pays que celle-ci ne s’est pas dégonflée : “Nous devons tourner la page et nous l’avons déjà fait. Nous devons donc seulement penser à battre le Mexique. Le premier jour, ça a été un coup très dur. Quand tu es touché, la seule chose que tu dois faire est de te relever. Ce groupe en est capable, mais il faut rebondir, avoir une réaction.”

Preuve de ses certitudes, il n’annonce pas de grands changements, du moins pas dans la structure de son équipe ni dans la façon de développer son foot : “Nous jouerons de façon habituelle. Notre style n’est pas négociable, nous n’allons pas le changer à cause de mardi. Ce groupe est prêt à ça. Nous n’avons pas de doutes sur la façon d’aborder ce match.”

2. Jouer juste devant et ne pas tomber dans un faux rythme

Quoi qu’en dise le jeune entraîneur, il y aura des choses à améliorer, évidemment, pour faire mieux que contre l’Arabie saoudite. Ne pas se contenter de prester 30 minutes à un bon niveau, tout d’abord.

Ne plus être surpris par l’intensité adverse, ensuite. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les Argentins ont gagné la majorité des duels mardi (60 vs 34), mais ils ont subi 13 fautes rien qu’en deuxième période (pour trois commises “seulement”) et ont semblé perdre le rythme au fil des coupures. Surtout, ils devront viser plus juste dans les 30 derniers mètres, là où tout se joue. Lautaro Martinez n’a pu armer qu’un seul tir. Trop peu, pour un “neuf” d’un candidat au titre.