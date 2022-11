Coupe du monde 2022: Mendy maintenu par Aliou Cissé face au Qatar

En 2021, Edouard Mendy a remporté la Ligue des champions avec Chelsea. ©BELGAIMAGE

La saison dernière, le conte de fées se poursuivait avec une victoire à la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal au terme d’une séance de tirs au but face à l’Égypte dont il a été le véritable héros. Mais la saison dernière, le Roi Mendy est déchu. Le gardien sénégalais est pointé du doigt pour plusieurs erreurs entre les cages londoniennes. Le quart de finale de Ligue des champions face au Real Madrid lui sera fatal. Ce soir-là, son jeu au pied défaillant avait offert le troisième but à Karim Benzema.

Un statut perdu…

Cette saison, malgré des voix qui s’élevaient contre sa titularisation, Mendy l’entame dans la peau du numéro 1 à Chelsea. Un statut de titulaire qu’il va finalement perdre à l’arrivée de Graham Potter en septembre dernier. Ce dernier lui préférant Kepa. “Il vaut mieux laisser le football décider. Kepa a très bien fait les choses jusqu’ici et il a été soutenu de manière fantastique par Edu (Mendy). Le retour en forme de Kepa est vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde. C’est bien que nous ayons de la concurrence à ce poste, nous avons besoin que les joueurs se poussent les uns les autres, car c’est ainsi qu’ils s’améliorent”, précisait même le coach des Blues. Suite à la blessure du portier espagnol à Brighton le 29 octobre dernier, Mendy retrouvait les perches, mais toujours avec énormément de doutes en tête.

Mais une confiance maintenue !

C’est dans ces conditions que le Sénégalais a rejoint sa sélection pour ce qui devait être sa première Coupe du monde. Face aux Pays-Bas, Mendy avait l’occasion de prouver à la face du monde qu’il n’avait rien perdu de son talent. Mais le gardien partait à la faute à deux reprises sur les buts bataves. De quoi pousser certaines voix à s’élever pour que Mendy soit rétrogradé pour le deuxième match face au Qatar. “Édouard a un mental d’acier. On a discuté avec lui comme on le fait avec tous les joueurs. Ses qualités ne doivent en aucun cas être remises en doute. Il traverse des moments compliqués, mais il garde ma confiance et celle de ses équipiers. C’est pourquoi il sera bien sur le terrain ce vendredi”, a tenu à clarifier le sélectionneur, Aliou Cissé.

Edouard Mendy s'est retourné à deux reprises contre les Pays-Bas. ©AFP or licensors

Des propos qui trouvaient écho chez son coéquipier en sélection comme en club, Kalidou Koulibaly. “Cela peut arriver d’avoir des moments plus délicats. Il ne faut juste pas en faire toute une histoire. Moi je ne m’inquiète pas, je sais qu'Édouard sortira un grand match.”