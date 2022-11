Coupe du monde 2022 : L’Iran entre contestation, répression et actions

La Team Melli se veut être “l’équipe du peuple” iranien. Une plateforme pour mettre en valeur les atrocités qui se déroulent au pays. Mais la vérité est plus nuancée. Entre tensions internes et mécontentement du peuple, la sélection iranienne vit un début de tournoi compliqué.

La promenade des Anglais contre l'Iran

Le refus de chanter Sorud-é Djomhuri-yé Eslami fait écho à un premier geste fort. Fin septembre, en match amical face au Sénégal, les Iraniens sont montés sur le terrain vêtus d’une veste noire. Sans marque ni logo de l’équipe nationale. Veste qu’ils ont gardée durant les hymnes.

Les Iraniens n'ont pas chanté l'hymne national ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

L’initiative rappelle aussi les actions posées par d’autres équipes nationales iraniennes. Celles de water-polo et de basket ont également refusé de chanter l’hymne national. L’image la plus puissante est peut-être celle d’Elnaz Rekabi, championne d’escalade, concourant sans voile et défiant ainsi le régime.

Morte pour un voile

Un hijab est justement à la base de tout ce qu’on peut voir, entendre ou lire au sujet de l’Iran depuis des mois. Un hijab mal porté aux goûts des autorités, pour être précis.

Mahsa Amini est devenu un symbole. Sans vraiment le vouloir, car la jeune femme kurde de 22 ans n’est plus là pour voir le pays se soulever pour elle ou les plus grandes stars mondiales se couper une mèche de cheveux pour soutenir les femmes qui risquent la même fin tragique qu’elle.

<p>Une manifestante porte un portrait de Mahsa Amini, lors d'une manifestation de soutien au mouvement de contestation en Iran, le 23 septembre 2022 à Bruxelles</p> ©AFP

Le 16 septembre, l’étudiante est décédée à l’hôpital trois jours après son arrestation pour un voile qui laissait apparaître des cheveux. La police des mœurs évoque une “crise cardiaque soudaine”, ce que réfute la famille de la jeune fille, tombée dans le coma le jour de son arrestation et ne s’étant pas réveillée avant de mourir. De nombreuses sources de l’opposition au pouvoir sont, elles, certaines que la jeune femme a été battue à mort.

Mahsa Amini est morte après un "violent coup à la tête", affirme son cousin en Irak: "Ils l'ont giflée et frappée avec un bâton"

Deux mois plus tard, le pays s’est totalement déchiré. “Le Kurdistan iranien est en situation de guerre”, a annoncé la sociologue Hawjin Baghali, spécialiste de la question sur Franceinfo. Avec d’un côté le peuple et de l’autre, la République islamique.

Déjà plus de 400 morts

L’ONG Iran Human Rights dénombre déjà plus de 400 décès (dont plus de 50 enfants) liés à la répression des manifestations. L’ONU réclame la fin de cette violence sans précédent. “L’usage inutile et disproportionné de la force doit cesser, dit le chef des Droits de l’Homme. Les méthodes anciennes et la mentalité de forteresse assiégée de ceux qui détiennent le pouvoir ne fonctionnent tout simplement pas.”

Le chef des droits de l'homme à l'ONU veut se rendre en Iran, appels occidentaux à cesser la répression

Et au milieu de tout ça, il y a le football. La Coupe du monde semble être peu de chose par rapport à ce que vivent les Perses. Le football ne peut toutefois, selon beaucoup de membres de l’opposition au gouvernement, être séparé de la politique.

Les gens de la rue veulent faire du tournoi sportif diffusé en mondovision une plateforme de diffusion de leur opinion et une occasion de détourner les caméras des terrains pour se pencher sur ce qui se passe au pays.

Participer ou s’en aller

Une envie source de tensions multiples. À commencer par les réclamations pour plus d’actions de la part des joueurs. Les premières frictions sont nées il y a quelques semaines lors que Mehdi Taremi, buteur de Porto, a célébré son but face à l’Uruguay.

“L'Iran est l'équipe de la République islamique et non pas l’équipe du peuple iranien.”

Les Iraniens attendaient plus de sobriété de la part de leur buteur. Par respect envers leur malheur du moment. Sosha Mokani, ancien gardien de cette équipe a même déclaré que cette équipe est celle “de la République islamique et non pas l’équipe du peuple iranien. La FIFA devrait l’exclure de la Coupe du monde.”

Des propos qui ont fait écho à Téhéran où beaucoup ont réclamé le retrait de l’Iran du tournoi. Une décision de sens commun pour certains et d’obligation pour d’autres pays.

Autorisés à manifester

Carlos Queiroz, sélectionneur portugais de l’Iran, a régulièrement été confronté aux médias étrangers. Tous reviennent avec la même question liée au pays qu’il représente et à son absence de respect des Droits de l’homme.

Il a d’ailleurs déjà quitté des conférences de presse, excédé par ce genre d’interrogation. Queiroz essaie de ne pas tomber dans la controverse. Le sélectionneur a, selon certaines sources, été soumis à de fortes pressions du régime. Les Mollahs voyaient d’un mauvais œil la présence des joueurs les plus contestataires dans le noyau pour aller au Qatar.

Le Portugais n’y a pas prêté attention et a emmené dans ses valises des joueurs comme Azmoun, pourtant extrêmement virulent quand il s’exprime sur son pays. Il a même laissé la liberté à chacun de “protester selon l’esprit du jeu et les lois de la FIFA. Tout le monde à le droit de s’exprimer.”

L'entraîneur de l'Iran, Carlos Queiroz, s'en prend à certains de ses supporters

Azmoun le téméraire

Azmoun n’a pas attendu l’aval de son coach pour enchaîner les punchlines sur ses réseaux sociaux. Son compte a d’ailleurs été vidé suite à ses posts.

“Être exclu de la sélection est un petit prix à payer pour même une seule mèche de cheveux d'une femme iranienne.“

“La punition ultime est d’être expulsé de l’équipe nationale, ce qui est un petit prix à payer pour même une seule mèche de cheveux d’une femme iranienne. Ça ne sera jamais effacé de notre conscience. Je n’ai pas peur d’être évincé. Honte à vous d’avoir si facilement tué le peuple et vive les femmes d’Iran. Si ce sont des musulmans, que Dieu fasse de moi un infidèle.”

Et d’ajouter dans un autre message : “J’espère que les femmes de mon pays ne seront plus jamais lésées.”

Certaines sources disent que la sélection d'Azmoun n'a pas été appréciée par le gouvernement. ©AFP or licensors

S’ils offrent un front uni devant les médias, tous les joueurs du Team Melli ne pensent pas comme lui. Plusieurs ont osé affirmer leurs opinions anti-régime. D’autres le soutiennent. Torabi et Amiri, deux joueurs de Persepolis, sont ouvertement pro-République islamique. Ils ont, par exemple, refusé de porter un brassard noir en hommage aux victimes des violences lors de la Supercoupe d’Iran.

La peur de parler

De nombreux joueurs ont peur de s’exprimer publiquement. Lors de notre interview avec Ali Gholizadeh, Charleroi a demandé de n’évoquer aucun sujet lié à la politique de son pays. Par crainte de représailles. Surtout après le passage en prison de son ancien équipier Kaveh Rezaei suite à des critiques vis-à-vis du gouvernement.

Le joueur iranien Kaveh Rezaei (ex-Charleroi) a été libéré de prison

Le régime au pouvoir ne fait pas de cadeau. Même aux héros nationaux. Le légendaire Ali Daei, longtemps recordman mondial de buts en sélection, s’est vu privé de passeport pour avoir réclamé au gouvernement de “régler les problèmes du peuple plutôt que de recourir à la répression, à la violence et aux arrestations.”

Des consignes de silence avaient d’ailleurs été données lors du dernier rassemblement avant le Mondial. Les joueurs ont dû attendre de rentrer dans leur club pour s’expliquer. “Le reste de l’équipe et moi sommes toujours avec le peuple, car nous sommes issus du peuple, a écrit le joueur Saeid Ezatolahi. Nous demandons aux autorités d’écouter le peuple et de répondre à leurs protestations et à leurs demandes de manière appropriée.”

Ali Gholizadeh : “La Coupe du monde, j’y pense tous les jours”