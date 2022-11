Coupe du Monde 2022 : l’Équateur accroche logiquement les Pays-Bas (vidéos)

Le match

Les Pays-Bas entament la partie sur le bon bout en ouvrant le score rapidement via une action en solitaire de Cody Gakpo, l’unique buteur du dernier match.

Le verrou ayant sauté, l’Équateur se doit de partir à l’attaque pour rattraper le score. Les Sud-Américains se lancent dans des vagues progressives vers les cages de Noppert, après 20 minutes de jeu, sans succès en premier temps. L’Équateur arrive petit à petit à s’inviter dans la partie adverse jusqu’à l’égalisation d’Estupinan, annulée par une position de hors-jeu d’un de ses coéquipiers qui aurait gâché la vue du gardien néerlandais.

Les Pays-Bas ont arrêté de jouer au but, et ceci leur retombera (enfin) dessus à la reprise. Timber perd le ballon dans sa partie de terrain et les Équatoriens partent à l’attaque. Un ballon repoussé par Noppert revient sur Valencia qui termine dans le but vide, sans position de hors-jeu cette fois.

L’Équateur a continué à dominer cette équipe par moments sans pour autant réussir à prendre les devants.