Clap de fin pour le Qatar dans sa Coupe du monde

En première période, le Qatar réitérait même la prestation désastreuse proposée contre la Tri. Approximations en tout genre, mauvaise communication et imprécisions ont, logiquement, débouché sur le premier but sénégalais. La phase du premier but résumait à elle seule le niveau de la nation hôte du Mondial. Sur un ballon pourtant anodin, Khoukhi se trouait totalement et laissait l’opportunité à Dia de faire 0-1.

Le Qatar n’était tout simplement pas à sa place.

Sursaut d’orgueil temporaire

Cueillis à froid dès le retour des vestiaires, les Qataris ont tout de même eu le mérite de pousser pour aller inscrire le premier (et le seul ?) but de leur histoire en Coupe du monde des œuvres de Muntari.

Muntari aura eu le mérite d'inscrire le tout premier but de l'histoire du Qatar en Coupe du monde. ©AFP or licensors

Mais un léger coup d’accélérateur sénégalais suffisait pour éteindre cette petite lueur d’espoir qatarie. Le Qatar, qui n’est pas une terre de foot, n’avait tout simplement pas les armes pour rivaliser dans ce groupe A. Jamais un pays hôte n’a semblé aussi faible. C’est donc sans surprise que les Qataris sont devenus les premiers hôtes à perdre deux matchs de poule consécutifs. Plus tard dans la soirée, le partage entre les Pays-Bas et l’Équateur a d’ailleurs officiellement éliminé le Qatar.

Le Qatar, qui a dépensé sans compter pour cette Coupe du monde, va déjà retrouver l’ombre du football international. Car on voit mal comment ce pays, au sein duquel ne règne pas, et ne régnera sans doute jamais, une culture footballistique digne de ce nom, pourrait se qualifier pour une autre édition de la Coupe du monde.

La fiche du match :

Qatar : Barsham, Mohamed, Khoukhi, Hassan, Correia (83e Waad), Ahmed (83e Salman), Madibo, Boudiaf (69e Hatem), Al Heydos (74e Muntari), Ali, Afif.

Sénégal : E. Mendy, Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (78e Cisse), I. Sarr (74e Ndiaye), N. Mendy (78e P. Sarr), Gueye, Diatta (64e Ciss), Diedhiou (74e Dieng), Dia.

Arbitre : M. Antonio Mateu.

Avertissements : Mohamed, Dia, Ahmed, Jakobs, Ciss, Madibo.

Les buts : 41e Dia (0-1). 48e Diedhiou (0-2 ; assist : Jakobs), 78e Muntari (1-2 ; assist : Mohamed), 84e Dieng (1-3 ; assist : Ndiaye).