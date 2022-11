Quelle frappe ! Quelle histoire ! L’Iran a réalisé ce qu’on pensait impossible vu la densité de son groupe. Mais c’était sans compter sur Cheshmi, monté au jeu en seconde mi-temps. L’Iranien a marqué un superbe but pour offrir les trois points à son équipe dans les arrêts de jeu. Rezaeian a mis fin aux espoirs gallois quelques minutes plus tard.

La victoire est méritée. L’équipe d’Iran a été meilleure. Plus courageuse. À l’image de ses supporters qui, pour beaucoup, ont pleuré de tristesse avant le match. Et de joie au coup de sifflet final.

Le cadre a longtemps stoppé les Iraniens

Les plus belles occasions ont été pour l’Iran. Les joueurs du Team Melli ont longtemps manqué de chance face au but. Sur une unique phase, les Iraniens ont trouvé deux fois le cadre avant que Hennessey ne parvienne à éteindre le feu dans son rectangle. On refait la scène avec à la base de l’action une superbe passe de Hajsafi vers Azmoun. Enfermé grâce au bon retour de Rodon, l’attaquant a visé le coin fermé, mais a vu son ballon s’écraser sur le montant. Sur le rebond, le ballon brossé de Gholizadeh a terminé sa trajectoire sur l’autre montant.

Au total, les Iraniens ont frappé 21 fois au but. Les 19 premières ont été des échecs.

Le pays de Galles déçoit, Hennessey fait du kung-fu

Avant son high kick, Hennessey a été le meilleur gallois sur le terrain. Dommage pour lui, sa bonne prestation et ses quelques arrêts – notamment sur Ezatolahi à la 73e – passeront au second plan vu sa drôle de sortie qui lui a valu une exclusion méritée.

Le fait que le gardien soit le joueur le plus en vue sur le terrain en dit long sur le niveau de ses équipiers. Les Gallois ne se sont créé que deux grosses possibilités via Moore et c’est tout. Bale, par exemple, a été invisible.

Le pays de Galles doit espérer un énorme concours de circonstances pour encore espérer se qualifier.

Il était hors-jeu. ©AFP or licensors

Gholizadeh aurait mérité de marquer

Le joueur de Charleroi Ali Gholizadeh a fêté sa première titularisation en Coupe du monde. Et il a sorti un gros match pour sa première. Il a même pensé une fraction de seconde avoir mis son équipe aux commandes. Sur un superbe relais avec Azmoun, il s’est isolé devant le but gallois. Mais le mauvais timing de course du joueur de Charleroi l’a laissé en position de hors-jeu. Il ne s’y est pas trompé, car il n’a pas célébré, préférant scruter la réaction du juge de ligne.

Il s’en mordra les doigts, mais regrettera encore plus son superbe tir du gauche qui est allé s’écraser sur le cadre. Il aurait mérité mieux vu la beauté de la frappe.