Porter les couleurs du Libéria a toujours été un honneur pour George Weah, grand défenseur de son pays, mais il n’a jamais eu l’équipe pour se hisser dans le plus prestigieux des tournois. Son fils a choisi un autre pays, les États-Unis.

Mais pourquoi l’Amérique et pas le Libéria ou même la France où il joue depuis qu’il a 14 ans ? Car c’est dans le Queens que le garçon a fait ses armes. La famille de Clar, la mère de Timothy, a émigré de Jamaïque (pays pour lequel il aurait aussi pu jouer) pour s’installer à New York.

George Weah a troqué les crampons contre le costume de président du Libéria. ©AFP/Archives

L’homme de New York

Tout ramène Timothy à la ville qui ne dort jamais. Ses parents s’y sont rencontrés – Weah étant client à la banque où travaillait Clar –, il y est né, à Brooklyn précisément, et y a passé la plus grande partie de son enfance, à l’exception d’une brève parenthèse sous le soleil de la Floride.

Dans un quartier à la forte population issue des Caraïbes, il découvre le football sur le terrain ouvert du coin. “Sa mère coachait sa grande sœur et Timothy venait la voir, se souvient Michael, son oncle, pour The Athletic. Et à 18 mois, il tapait déjà dans le ballon. Et il frappait déjà très fort.”

Avec un père Ballon d’or 1995, gloire du PSG et de l’AC Milan et peut-être l’une des plus grandes légendes du football mondial de son époque, il était en quelque sorte prédestiné à jouer au football. Sa parenté a toutefois pesé sur ses épaules. George Weah était un attaquant génial et est devenu l’homme fort de son pays en remportant les élections présidentielles du Libéria en 2017. Il dirige le pays depuis lors.

Timothy a tenté de faire son bout de chemin de son côté, mais sans jamais pouvoir se départir de l’étiquette de "fils de". Le jeune attaquant a rapidement intégré le centre de formation des New York Red Bulls avant de séduire le PSG où il a peaufiné sa formation. Il y a remporté deux titres de champion et un troisième avec son prêt au Celtic Glasgow. “Mais je ne considère pas que ces titres sont les miens”, a-t-il expliqué humblement.

Déjà quatre titres de champion

Celui qu’il a arraché avec Lille au nez et à la barbe de son club formateur (qui a pris 10 millions pour son transfert) en 2021 est le premier pour lequel il considère avoir eu un véritable impact comme supersub. En ce début de saison, c’est comme latéral droit d’une défense à cinq qu’il a engrangé du temps de jeu.

“Mon père m’a dit qu’il était fier de moi”, a-t-il déclaré après son titre avec le LOSC. Il le sera encore plus de son début de Coupe du monde ponctué par un but dans le plus pur style de son père, avec une course dans le dos de la défense. Même le grand Pelé l’a félicité.