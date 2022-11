La naïveté américaine affichée en deuxième mi-temps face au pays de Galles laissait présager une rencontre difficile face aux Anglais. S’ils avaient pris leur rencontre par le même bout, ils auraient pris une claque.

Gregg Berhalter avait un plan. Ses hommes l’ont appliqué à la perfection. Défensivement du moins. Les Américains n’ont rien laissé passer. De Dest à Robinson, la ligne défensive a récité une partition apprise par cœur.

La naïveté du premier match a laissé place à beaucoup d'organisation côté américain

Elle s’est placée haut sur le terrain, resserrant ainsi le bloc équipe et ne laissant donc pas d’espace au jeu des Three Lions dans l’intervalle. Saka, Mount et Sterling étaient étouffés.

Et quand ils arrivaient – ce fut rare – à se faufiler entre les lignes, ils tombaient sur un os. Son nom ? Tyler Adams. Le capitaine américain a réalisé un match tout bonnement incroyable. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons et en a également arraché plus d’un.

À force de courir, McKennie et Dest étaient K.O.

Son leadership par l’exemple a impressionné pour un joueur de 23 ans qui n’a découvert les grandes compétitions européennes (la Bundesliga et la Premier League) qu’il y a trois ans. Infranchissable, il a poussé ses équipiers à aller chercher le maximum.

Le visage de McKennie lors de son remplacement en disait long sur l’effort consenti. Il était lessivé. Peu après, c’est Dest qui a dû quitter le terrain criblé de crampes. Un symbole de cette jeune génération courageuse qui avait laissé de côté son football offensif pour son bleu de travail. Cette méthode n’a pas offert un grand spectacle, mais c’était la meilleure solution pour les USA.

Coupe du monde 2022: Anglais et Américains se neutralisent, tout reste ouvert dans le groupe B (0-0)

Les Anglais n’ont jamais vraiment pu réagir. À la fin du match, ils totalisaient 0,54 but attendu. Une preuve de leur manque d’idées face à la superbe organisation américaine. Elle s’est seulement effritée en fin de match sous la pression des Anglais et sous le coup de la fatigue due aux efforts.

Les Three Lions peuvent même remercier la maladresse de McKennie à la 25e – il devait cadrer sa reprise – et le cadre de Pickford sur la frappe de Pulisic à la 33e. Les possibilités anglaises, à l’exception de la frappe de Mount (45e+1) étaient trop timides.

Américains et Anglais seront sous pression lors de leur dernier match. Les premiers doivent s’imposer. Les deuxièmes ne peuvent pas perdre.

La fiche du match

Angleterre : Pickford ; Trippier, Stones, Maguire, Shaw ; Rice, Bellingham (69e Henderson) ; Saka (78e Rashford), Mount, Sterling (68e Grealish) ; Kane.

États-Unis : Turner ; Dest (78e Moore), Zimmerman, Ream, Robinson ; Adams, McKennie (77e Aaronson), Musah ; Weah (83e Reyna), Wright (83e Wright), Pulisic.

Arbitre : M. Valenzuela Sáez (Ven).