Angleterre – États-Unis : comment Saka est passé des insultes à la consécration

Un enfant lui a envoyé son argent de poche pour le soutenir.

Parmi les lettres, une enveloppe avec quelques livres sterling. L’argent de poche d’un gamin fan de Saka et touché par les insultes dont il a été victime après la finale perdue contre l’Italie.

Euro 2020: Rashford, Sancho et Saka ciblés par des insultes racistes après leur tir au but manqué: "Consternant et dégoûtant"

Penalty loupé et couleur de peau

Un torrent de propos racistes ont inondé les réseaux sociaux du joueur d’Arsenal et de ses équipiers Jadon Sancho et Marcus Rashford. Leur point commun ? Ils ont loupé leur penalty et sont noirs. Des milliers d’idiots derrière leur écran ont considéré ces deux éléments comme suffisants pour réclamer leur peau.

“Je ne souhaite à aucun enfant ni aucun adulte de recevoir les messages de haine que nous avons reçus avec Marcus (Rashford) et Jadon (Sancho) cette semaine, a écrit le joueur, qui avait 19 ans au moment des faits, quelques jours après la finale. Je savais instantanément le genre de haine que je m'apprêtais à recevoir et c'est une triste réalité que de si puissantes plateformes ne fassent pas assez pour éviter ces messages. Il n'y a aucune place pour le racisme dans le football ni dans aucun lieu.”

Quelques arrestations ont eu lieu et de courtes peines de prison ont été formulées dans la foulée. Trop peu par rapport à ce qu’ont vécu les joueurs.

Plié sans rompre

Saka a pour lui son caractère. D’autres auraient rompu. Lui, n’a que plié. Il y a un an, il se cherchait avec Arsenal, encore perturbé par ce qui s’était passé durant l’été. “Ce moment restera ancré en moi. Et le sera éternellement. Mais j’ai la chance d’être entouré par des staffs incroyables en Angleterre et à Arsenal. Mes amis, ma famille et mes équipiers m’ont aidé à retrouver de la sérénité.”

La promenade des Anglais face à l'Iran

Depuis le Boxing Day 2021, il a dépassé son statut de prodige pour endosser le costume de patron. Grâce à ses bonnes prestations, Arsenal a teminé dans le top 5 de la Premier League après une longue période de crise. Les Gunners, avec un Saka intenable, trustent actuellement le sommet de la Premier League.

Des performances qu’il parvient à transposer avec les Three Lions. Le Saka de lundi, double buteur face à l’Iran, avait retrouvé la simplicité qui le caractérise. “What a feeling”, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Un signe de revanche.