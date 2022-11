Même sans brassard, Neymar veut marquer l’histoire

Depuis des semaines, l’attaquant du PSG – régulièrement critiqué pour son hygiène de vie et son sens de la fête – se prépare assidûment pour ce qui pourrait être son dernier grand tournoi avec le Brésil. Son coéquipier et ami Marquinhos l’a expliqué en conférence de presse : "Je suis avec lui tous les jours, je sais à quel point il s’est préparé, à quel point il est concentré sur le projet, à quel point il a renoncé à sa vie de tous les jours."

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien international brésilien Zé Roberto (48 ans, 84 sélections) a abondé : "Neymar a enfin compris que la gestion de son physique était plus importante que la gestion de son talent. Il a travaillé, fait attention à lui. Il s’est longtemps reposé sur son talent naturel. Mais à 30 ans, ça ne suffit plus […] Il a dû sentir qu’il perdait son coup de reins, sa vitesse, son dribble. Il s’est mis au boulot pendant les vacances et il est même revenu à l’entraînement plus tôt que prévu."

En forme au PSG

À 30 ans, Neymar a pratiquement tout gagné avec le Brésil (Coupe des confédérations, Jeux olympiques…) et il rêve de refermer sa carrière internationale sur un titre mondial qui se refuse à la Seleçao depuis 20 ans. Il a, dit-on, réussi à puiser dans l’échéance du Mondial une motivation supplémentaire. Il est en mission. Déterminé à marquer l’histoire.

Marquinhos encore : "Quand on voit ce que sont devenus les anciens champions du monde, on se rend compte de ce que représente un titre de champion du monde aux yeux des Brésiliens. Ça marque votre histoire, votre famille, vos petits-enfants : où que vous alliez, tout le monde se souviendra de vous", a-t-il déclaré à la FIFA.

Au PSG, l’entraîneur Christophe Galtier a régulièrement loué son implication grandissante sur le terrain ces dernières semaines. Sa star brésilienne facture déjà 15 buts et 12 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il est arrivé lancé au Qatar.

Record en vue pour Thiago Silva

Vu son talent et son expérience, Neymar sera évidemment un leader de la Seleçao. Un leader, mais pas son capitaine, comme il l’avait pourtant été après la Coupe du monde 2014, grâce à Dunga, puis aux Jeux olympiques de 2016 après lesquels il avait lui-même renoncé au capitanat.

Tite, adepte de la tournante pour ce rôle, avait ensuite tenté de lui rendre partiellement en 2017 et 2018 mais lui avait finalement retiré. Une décision qui avait pris des airs de sanction, à l’époque.

Quoi qu’il en soit, pour son dernier tournoi avec le Brésil, Tite a semble-t-il décidé de trancher et de ne plus opérer de tournante. Après Dani Alves, Miranda, Casemiro ou encore Marcelo, le brassard revient autour du bras de Thiago Silva (38 ans). S’il dispute encore au moins quatre matchs en tant que capitaine, le défenseur de Chelsea battra le record du nombre de capitanat brésilien en matchs de Coupe du monde (12), dépassant le légendaire Cafu (11).

C’est alors lui qui, le cas échéant, soulèverait le trophée, le 18 décembre au stade Lusail. Au plus grand bonheur de Neymar.