Mauvaise pioche d’un journaliste français qui avait dit de Giroud « de toute façon il ne jouera pas » (vidéo)

Le tout se passe peu de temps après l’annonce de l’annonce de la sélection de Didier Deschamps. Grégory Schneider, un journaliste d’Europe 1, une radio française, taclait Giroud en le qualifiant, entre autres, de dépassé. "Je ne comprends rien à la sélection de Giroud. Tu as Nkunku qui met 40 buts par an dans le championnat allemand et tout le monde se moque de lui", a-t-il développé, ce à quoi l’un de ses collègues lui a rétorqué "Giroud, c’est 50 buts en équipe de France! ", et maintenant, c’est même 52. Mais pour lui, ce n’est pas assez. Giroud, c’est du passé, c’est mauvais et ça ne devrait même pas jouer au vu des attaquants présents (à l’époque, Nkunku et Benzema n’étaient pas forfaits).