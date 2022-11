Après une première période compliquée, le Brésil a haussé le ton après la pause pour s’offrir une victoire (2-0) logique face à la Serbie. Un succès acquis grâce à un doublé de Richarlison, auteur d’un deuxième but de classe mondiale. Seule ombre au tableau: l a sortie sur blessure de Neymar.

2 Le Portugal s’impose d’entrée, Ronaldo inscrit un but historique

Le Portugal a entamé son Mondial avec un succès (3-2) contre le Ghana. Une victoire acquise notamment grâce à un but de Cristiano Ronaldo, qui entre, encore un peu plus, dans l’histoire. Un but qui a créé la polémique.

3 La Suisse maîtrise son sujet

La Suisse s’est imposée (1-0) contre le Cameroun et a entamé de la plus belle des manières la compétition. Une victoire qui a été possible grâce à un but d’Embolo … né au Cameroun.

4 L’Uruguay et la Corée du Sud se neutralisent sur un nouveau score vierge

Cette rencontre entre l’Uruguay et la Corée du Sud ne restera pas dans les annales. Avec aucun tir cadré, les deux équipes se sont quittées dos à dos, au terme d’un match timoré.

5 Bonne nouvelle pour les Diables: Lukaku est de retour

Un jour après la victoire des Diables face au Canada, Romelu Lukaku a effectué son retour à l’entrainement. Dimanche, la Belgique affronte le Maroc et pourrait déjà assurer sa qualification pour les huitièmes de finale.